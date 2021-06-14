Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından birçok ünlü isim hastaneye giderek koronavirüs aşısı yaptırdı.
Aşı olan ünlüler kervanına son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Gülben'i canlandıran Merve Dizdar ile Ezgi Mola dahil oldu.
Kalabalık ekiplerle çalışmak zorunda kalan Merve Dizdar ile Ezgi Mola, birlikte hastaneye giderek aşı oldu.
O anları sosyal medya sayfalarından paylaşmayı ihmal etmeyen ikiliden Ezgi Mola, paylaşımına "Aşımızı olmanın mutluluğu" notunu düştü.