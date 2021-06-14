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    • Magazin
    • 14.06.2021 20:35
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    • 14.06.2021 21:02
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    ’nın Gülben’i ile Safiye’si koronavirüs aşısı oldu! ve o anları paylaştı

    dizisinde iki kız kardeşi canlandıran ve , can verdikleri Safiye ve Gülben karakterleriyle sık sık adların söz ettirdi. Ünlü isimler son olarak koronavirüs aşısı olduktan sonra yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi. İşte koronavirüs aşısı olan Merve Dizdar ile Ezgi Mola’nın o paylaşımları…

    Ezgi Mola ve Merve Dizdar hastaneden paylaştı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından birçok ünlü isim hastaneye giderek koronavirüs aşısı yaptırdı.

    Aşı olan ünlüler kervanına son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Gülben'i canlandıran Merve Dizdar ile Ezgi Mola dahil oldu.

    Kalabalık ekiplerle çalışmak zorunda kalan Merve Dizdar ile Ezgi Mola, birlikte hastaneye giderek aşı oldu.

    O anları sosyal medya sayfalarından paylaşmayı ihmal etmeyen ikiliden Ezgi Mola, paylaşımına "Aşımızı olmanın mutluluğu" notunu düştü.

        Merve Dizdar ise "Mutlu son" ifadelerini kullandı.

        HANDE ÜNSAL DA AŞI OLDU!
        Öte yandan şarkıcı Hande Ünsal da Instagram sayfasında bir paylaşımda bulunarak aşı olduğunu duyurdu.

        Aşı olurken çekilen bir karesini Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Ünsal, şu ifadeleri kullandı: "Ben aşımı oldum.

            Herkesin aşı olabilmesi için canla başla çalışan sağlık personelimize ve müzisyenlere bu yolu açan Sağlık Bakanlığı'na sonsuz teşekkürler. Lütfen aşı randevunuza gidin, eğer gitmezseniz o aşı heba oluyor!"

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