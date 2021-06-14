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    • Magazin
    • 14.06.2021 12:13
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    • 14.06.2021 12:13
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    Çukur'dan bir aşk daha çıktı bitti bitmesine ama olayları bitmiyor! Bunca zamandır sümen altı etmişler

    'de 4 sezondur yayınlanan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. , , , , , , ve 'ın başrollerde oynadığı Çukur'da sürpriz bir aşk daha ortaya çıktı. İddialara göre dizide yer alan iki oyuncu aşk yaşamaya başladı. İşte Çukur sonrası magazin gündemine damga vuran o aşk iddiaları.

    Çukur'dan bir aşk daha çıktı

    Çukur'dan bir aşk daha çıktı bitti bitmesine ama olayları bitmiyor! Bunca zamandır sümen altı etmişler... Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı 132. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. Çukur bitti bitmesine ama dedikodusu bitmiyor. Dizinin finalinden sonra bu kez magazin ve sosyal medya gündemine damgasını vuran bir iddia gündeme geldi. İddialara göre dizide yer alan iki oyuncu aşk yaşamaya başladı.

    Çukur dizisi 132 bölüm ve 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizi, son olarak 7 Haziran akşamında izleyici karşısına çıktı ve ekranlara veda etti. Sevilen dizi ilk sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı ve reytinglerde kırılmadık rekor bırakmadı.

    Ardından ikinci sezonunda da bu popülaritesini yüksek ölçüde korumayı başaran Çukur dizisi, daha sonra 3. ve 4. sezonunda reytinglerde hafif kayıplar yaşamış olsa bile son haftalarda yine ekranların en çok ilgi çeken dizilerinden biri olmayı başardı.

        Sevilen dizinin final bölümüne, ilk dönemlerinde dizide yer almış olan bazı isimler de dahil olunca, dizi efsane bir final yapmış oldu. Haliyle de Çukur dizisinin final bölümü ekranlara damgasını vurdu.

        Birçok kişi sosyal medyada "Çukur'a da böyle bir final yakışırdı" yorumlarını dile getirdi. Final bölümü ile damga vuran dizinin oyuncu kadrosunda yer alan iki önemli oyuncunun aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine damga vuran bir gelişme oldu.

        Çukur dizisinde "Kemal" karakterini canlandıran yakışıklı ve ünlü oyuncu Uğur Yıldıran ile dizide "Cennet" karakterini canlandıran başarılı ve güzel oyuncu Aylin Engör'ün aşk yaşadığı iddia edildi.

            İddialara göre ikilinin Kapadokya'da birlikte tatil yapıyor ve aşklarını gözlerden uzak yaşıyor. Aşk yaşadıkları iddia edilen Uğur Yıldıran ile Aylin Engör'ün Instagram hesaplarından Kapadokya'dan paylaşım yapmaları ise bu iddiaları güçlendiren gelişmeler oldu.

            Çukur dizisinin setinde daha önce Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ve Öner Erkan-Ece Yaşar aşkları başlamıştı ancak bu ilişkiler uzun sürmemişti.
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