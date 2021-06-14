Çukur'dan bir aşk daha çıktı bitti bitmesine ama olayları bitmiyor! Bunca zamandır sümen altı etmişler... Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı 132. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. Çukur bitti bitmesine ama dedikodusu bitmiyor. Dizinin finalinden sonra bu kez magazin ve sosyal medya gündemine damgasını vuran bir iddia gündeme geldi. İddialara göre dizide yer alan iki oyuncu aşk yaşamaya başladı.
Çukur dizisi 132 bölüm ve 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizi, son olarak 7 Haziran akşamında izleyici karşısına çıktı ve ekranlara veda etti. Sevilen dizi ilk sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı ve reytinglerde kırılmadık rekor bırakmadı.
Ardından ikinci sezonunda da bu popülaritesini yüksek ölçüde korumayı başaran Çukur dizisi, daha sonra 3. ve 4. sezonunda reytinglerde hafif kayıplar yaşamış olsa bile son haftalarda yine ekranların en çok ilgi çeken dizilerinden biri olmayı başardı.