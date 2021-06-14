Çukur'dan bir aşk daha çıktı bitti bitmesine ama olayları bitmiyor! Bunca zamandır sümen altı etmişler... Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı 132. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. Çukur bitti bitmesine ama dedikodusu bitmiyor. Dizinin finalinden sonra bu kez magazin ve sosyal medya gündemine damgasını vuran bir iddia gündeme geldi. İddialara göre dizide yer alan iki oyuncu aşk yaşamaya başladı.