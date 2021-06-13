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    • Magazin
    • 13.06.2021 22:22
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    • 13.06.2021 22:31
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    i Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir?

    i Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir? 'de soruların soruların cevapları arama motorlarında sorgulanıyor. ATV'nin sevilen yarışma programı, Pazar akşamları ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara geliyor. İşte, Milyoner'de merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir?

    i Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir? ATV'de yayınlanan programında, yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için soruları cevaplandırıyor. Bir yarışmacıya sorulan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir? sorusunun cevabı da gündem oldu. İşte merak edilen sorunun cevabı!

    Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?

    A: III. Selim

    B: II. Mahmud

    C: Abdülaziz

    D: Abdülmecid

    Doğru cevap: Abdülmecid (D)

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    Haberler Magazin Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir?