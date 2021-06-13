Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir? ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için soruları cevaplandırıyor. Bir yarışmacıya sorulan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediyedir? sorusunun cevabı da gündem oldu. İşte merak edilen sorunun cevabı!

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?

A: III. Selim

B: II. Mahmud

C: Abdülaziz

D: Abdülmecid

Doğru cevap: Abdülmecid (D)