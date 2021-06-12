Seyircisini paramparça edecek ayrılık haberi! Gönül Dağı'nda puzzle bozuldu! Dizinin kilit ismi... Yakın bir zamanda sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan gibi ünlü isimlerin yer alıyor. Merak uyandıran gelişmeler ardı sıra yaşandığı projede gözler veda edecek isme çevrildi. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı. Bilindiği üzere Utku Ateş, bu hafta ilk bölümüyle ekranlar merhaba diyen Cam Tavanlar dizisinde rol almaya başladı.

BEKLENMEDİK VEDA

Bu sezon heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.