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    • Magazin
    • 12.06.2021 11:58
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    • 12.06.2021 11:58
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    Seyircisini paramparça edecek ayrılık haberi! 'nda puzzle bozuldu! Dizinin kilit ismi...

    Bu sezona damgasını vuran yapımlar arasında yer alan geçtiğimiz ayın son haftalarında yaz tatiline girdi. Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir gelişme meydana geldi. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş, İskender karakteriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın kadrosuna katıldı. İzleyiciler ünlü oyuncunun yeni sezon öncesi Gönül Dağı'na dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı'nda puzzle bozuldu!

    Seyircisini paramparça edecek ayrılık haberi! Gönül Dağı'nda puzzle bozuldu! Dizinin kilit ismi... Yakın bir zamanda sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan gibi ünlü isimlerin yer alıyor. Merak uyandıran gelişmeler ardı sıra yaşandığı projede gözler veda edecek isme çevrildi. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı. Bilindiği üzere Utku Ateş, bu hafta ilk bölümüyle ekranlar merhaba diyen Cam Tavanlar dizisinde rol almaya başladı.

    BEKLENMEDİK VEDA

    Bu sezon heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

    Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar Cam Tavanlar dizisinin kadrosuna katılmasıyla arttı.

    Oyuncunun dizinin kadrosuna tekrar katılıp katılmayacağı merak konusu.

        UTKU ATEŞ KİMDİR?

        Utku Ateş 2 Nisan 1989 İstanbul doğumludur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır.

        Üniversite eğitiminin yanı sıra Craft Sahne Sanatları'nda eğitim almıştır. Kariyerine ilk olarak 2015 yılında Çilek Kokusu ile başlamıştır.

        SEZON FİNALİ YAPTI

        Gönül Dağı 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan olan bölümüyle sezon finali yaparak kısa süreliğine veda etti.

            GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE ŞOK GELİŞME

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            Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

            Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?
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