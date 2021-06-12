Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşandı. Dizinin her bölümünü salı günleri soluksuz izleyen seyircileri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci'nin vedası kulislerde konuşulan gelişmelere odaklandı. Bilindiği üzere son dönemlerde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziye veda edeceği konuşulsa da bu iddialar henüz yapımcı şirket tarafından doğrulanmadı. Hal böyle olunca bu hafta sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisinde gözler Eylül ayında yaşanacak gelişmelere çevrildi. İzleyiciler Naci karakterinin veda edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

TRT 1 ekranlarında macerasını sürdüren Masumlar Apartmanı dizisinin bu hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi.