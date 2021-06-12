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    • Magazin
    • 12.06.2021 10:53
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    • 12.06.2021 10:53
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    'nda başrol gitti sıra ötekisinde mi? Kafaları bozacak gelişme! Meğer o isim...

    Ekranlarda soluksuz izlenen dizisinde bu hafta İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın projeden ayrılması şok etkisi yarattı. Bu gelişme sonrası bir veda daha yaşanacağı iddiası dizinin izleyicilerini şaşırtacak. İnci'nin ölümünün çektiği son bölümde herkesi şaşırtan bir olay meydana yaşandı ve dizi yaz tatiline girdi. İnci'nin ölmesinin ardından Han üzüntüden kahrolarak ne yapacağını bilemedi. Farah Zeynep Abdullah'ın diziye vedası sonrası ne olacağı merak konusu oldu. Ayrıca Naci karakteriyle büyük beğeni toplayan 'in diziden ayrılacağı iddiaları da gelecek sezon belli olacak.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı'nda başrol gitti sıra ötekisinde mi?

    Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşandı. Dizinin her bölümünü salı günleri soluksuz izleyen seyircileri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci'nin vedası kulislerde konuşulan gelişmelere odaklandı. Bilindiği üzere son dönemlerde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziye veda edeceği konuşulsa da bu iddialar henüz yapımcı şirket tarafından doğrulanmadı. Hal böyle olunca bu hafta sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisinde gözler Eylül ayında yaşanacak gelişmelere çevrildi. İzleyiciler Naci karakterinin veda edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

    SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

    TRT 1 ekranlarında macerasını sürdüren Masumlar Apartmanı dizisinin bu hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi.

    YENİ BİR VEDA DAHA MI YAŞANACAK?

    Seyirciler ise sezon finali bölümünün hemen ardından kulislerde konuşulan gelişmelere odaklandı.

    Bilindiği üzere son dönemlerde İnci'nin vedasının ardından Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in ayrılacağı konuşuluyor.

        Ancak iddialar sık sık gündeme gelse de henüz yapımcı şirket tarafından doğrulanmadı.

        Hal böyle olunca bu hafta sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisinde gözler yeni sezonda yaşanacak gelişmelere çevrildi. İzleyiciler Naci karakterin veda edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

        TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

        Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

            Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur).

            Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmıştır.
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