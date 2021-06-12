Acıklı sonuyla gemiler yakılacak! Çukurova'da üst üste beşinci ayrılık! Bu kez daha fenası... Çukurova'nın gelecek hafta yayınlanacak olan 100. bölümünde projede yeni bir ayrılık daha yaşanacağı iddia edildi. Bilindiği üzere bu sezon diziye Vahide Perçin (Hünkar), Uğur Güneş (Yılmaz), Esra Dermancıoğlu (Behice), Melike İpek Yalova (Doktor Müjgan) veda etmişti. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın hayat verdiği Müjgan karakteri senaryo gereği uçak kazasında ölerek hikayeye veda etmişti. Dizinin yeni bölümünde Ümit tam Demir'i vurmaya çalıştığı anda önüne geçen annesi Sevda'yı vurdu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre, ünlü oyuncu Nazan Kesal diziden ayrılacak.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümüyle 17 Haziran Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Heyecanla beklenen dizide bir ayrılık daha yaşanacak.