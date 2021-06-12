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    • Magazin
    • 12.06.2021 09:25
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    • 12.06.2021 09:25
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    : İğneyi evvel kendine sonra hasmına batıracak! Kimseye aman diletmiyor

    Doğan Baba'nın "Ölüm güzeldir, yaşamasını bilene. Bilenlere selam olsun!" sözleriyle hayata veda ettiği bölümün sonrası gelecek haftayı intikamın ayak sesleri duyulacak. Şahin Ağa'nın Volkan ve Rado'nun oğullarına karşılık tutsak alındığı haberinin Kimsesiz Doğan'a ulaşmasının ardından planlar tek tek yapılmaya başlandı. Doğan Baba plana Hamdi Korkmaz, İshak ve Yaman'ı da dahil ederek can dostu Şahin Ağa'yı Volkan'ın ekibinin elinden kurtarmayı başladı. Ancak Savaş bu olay üzerine Doğan'ın mekanını basarak onu Hızır'ı görüntülü arayıp herkesi göz önünde öldürdü. Vedaların can yaktığı final sahnesinin ardından nda yaşanacak gelişmeler heyecan yaratacak.

    takvim.com.tr
    EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Herkesin kahreden bir ölümün yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba'nın vedası başta Hızır ve Şahin olmak üzere tüm aile fertlerini kahretti. Şahin Ağa'nın kurtarıldığı haberini alan ve Rado'nun öldürüldüğü gören Savaş cepheyi genişleterek Kimsesizlerin mekanını basarak Doğan Baba'yı ele geçirdi. Ardından Hızır'ı arayarak tüm ailenin gözleri önünde Volkan'a Doğan Baba'nın kafasına sıkmasını söyledi. Yaşanan bu acı veda herkesi şok ederken gelecek hafta yayınlanacak bölümde Hızır ve ailesinin düşmanlarını imha etmek üzere harekete geçeceği tahmin ediliyor. EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandığında gelecek hafta neler yaşanacağı netlik kazanacak.

    DOĞAN BABA'NIN VEDASI

    Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı.

    ŞAHİN AĞA KURTARILIYOR

    Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de dahil etti. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı plan sonrası Şahin Ağa'yı kurtardı.

    İNTİKAMI ALINDI

    Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

        Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

        Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

        Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

            Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

            Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.
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            Haberler Magazin EDHO 199. bölüm fragmanı: İğneyi evvel kendine sonra hasmına batıracak! Kimseye aman diletmiyor