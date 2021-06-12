Herkesin kahreden bir ölümün yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba'nın vedası başta Hızır ve Şahin olmak üzere tüm aile fertlerini kahretti. Şahin Ağa'nın kurtarıldığı haberini alan ve Rado'nun öldürüldüğü gören Savaş cepheyi genişleterek Kimsesizlerin mekanını basarak Doğan Baba'yı ele geçirdi. Ardından Hızır'ı arayarak tüm ailenin gözleri önünde Volkan'a Doğan Baba'nın kafasına sıkmasını söyledi. Yaşanan bu acı veda herkesi şok ederken gelecek hafta yayınlanacak bölümde Hızır ve ailesinin düşmanlarını imha etmek üzere harekete geçeceği tahmin ediliyor. EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandığında gelecek hafta neler yaşanacağı netlik kazanacak.

DOĞAN BABA'NIN VEDASI

Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı.