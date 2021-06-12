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    • Magazin
    • 12.06.2021 09:07
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    • 12.06.2021 09:07
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    12 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    12 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 12 Haziran 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gizli ilişkiler gün yüzüne çıkıyor!

    ASTRO GÜNDEM: Mars, Zodyak'ın 5. Burcu olan ateşe taşınıyor. Mevsiminden önce açan çiçekler gibi solan sosyal medya trolleri, dijital dünyanın algoritmasında ilk kaybedenler olacak. Son zamanlarda gündemin baş aktörleri yer değiştiriyor. Ay yengeç burcunda. Duygusallar bir adım öne çıkıyor. Aile içinde alınan kararlar kara bulutları dağıtıyor. Gizli ilişkileri ve yazışmaları bu sefer bir kişi değil herkes aynı anda öğrenecek.

    KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın açık.



    BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz.



        İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin dışında ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.



        YENGEÇ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.



        ASLAN: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor.



            BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyorsunuz.



            TERAZİ: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok.



            AKREP: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istememekle isabetli davrandığınızı anlayacaksınız.



                YAY: BUGÜN, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.. Güçlü dürtülerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.



                OĞLAK: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor.. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var.



                KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Gerekli kişileri bir araya getirerek, istediğiniz kaliteyi sağlayacaksınız.



                    BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkileneceksiniz. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmeyi biliyorsunuz.
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                    Haberler Magazin 12 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...