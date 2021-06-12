12 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

ASTRO GÜNDEM: Mars, Zodyak'ın 5. Burcu olan ateşe taşınıyor. Mevsiminden önce açan çiçekler gibi solan sosyal medya trolleri, dijital dünyanın algoritmasında ilk kaybedenler olacak. Son zamanlarda gündemin baş aktörleri yer değiştiriyor. Ay yengeç burcunda. Duygusallar bir adım öne çıkıyor. Aile içinde alınan kararlar kara bulutları dağıtıyor. Gizli ilişkileri ve yazışmaları bu sefer bir kişi değil herkes aynı anda öğrenecek.