Her hafta adından sürekli söz ettiren Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son bölümde Osman Bey'in Togay'ı ele geçirip infaz etmesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız ederken gözler neler olacağına çevrildi. Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanında Sultan 2. Mesud'un Kayı beyini yanına çağırdığı görülüyor.
OSMAN BEY'E EVLAT MÜJDESİ
Togay'ın cezasını kesen Osman Bey, Nikola'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, Malhun Hatun'dan evlat müjdesi aldı.
Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı'nın kısas tavsiyesine uyan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu.
Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.
Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Derhal harekete geçen Osman Bey, altınların Bizans komutanı Mikis tarafından teslim alınmasının ardından alpleriyle birlikte baskın yaptı ve ganimeti ele geçirdi.