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    • Magazin
    • 12.06.2021 16:01
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    • 12.06.2021 16:01
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    Aha meydan aha peşrev! : Varisin kutlu ola beylerin beyi

    Osman Bey'in intikamını tek tek aldığı 'da tüm oklar Bizans tekfuru Nikola'ya çevrildi. nda Sultan 2. Mesud'un karşısına çıkan Osman Bey önemli bir haber alıyor. Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı’nın kısas tavsiyesine uyan Kayı beyi, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu. Reyting rekorları kıran dizi çarşamba gününün reytinglerinde tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla gelecek hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Her hafta adından sürekli söz ettiren Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son bölümde Osman Bey'in Togay'ı ele geçirip infaz etmesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız ederken gözler neler olacağına çevrildi. Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanında Sultan 2. Mesud'un Kayı beyini yanına çağırdığı görülüyor.

    OSMAN BEY'E EVLAT MÜJDESİ

    Togay'ın cezasını kesen Osman Bey, Nikola'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, Malhun Hatun'dan evlat müjdesi aldı.

    Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı'nın kısas tavsiyesine uyan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu.

    Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.

    Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Derhal harekete geçen Osman Bey, altınların Bizans komutanı Mikis tarafından teslim alınmasının ardından alpleriyle birlikte baskın yaptı ve ganimeti ele geçirdi.

        Nikola, altınların Osman Bey tarafından ele geçirilmesi ile büyük hayal kırıklığı yaşadı ve üzerine İmparator tarafından İznik'e çağırıldı. Nikola'yı karşılayan İmparatorun oğlu Mikael, kendisine son bir şans verildiğini söylerken Osman Bey'e ve Türklere karşı geliştirilen yeni planın detaylarını açıkladı. Bölge tekfurlarının askerleri ile bir sınır hattı oluşturulacağını söyleyen Mikael, Trakya birlikleri komutanı Dukas ve ordusunun da uç bölgesine sevk edileceğini söyledi.

        Nikola, İnegöl'e dönerek tekfurları imparatorun planı hakkında bilgilendirdi. Bilecik Tekfuru Leo, Osman Bey'le buluşarak durumu aktardı ve bölgeye sevk edilen yeni ordusunun bilgisini verdi.

        Obaya dönen ve beyleri ile istişare eden Osman Bey, bu sırada Malhun Hatun rahatsızlandığını öğrendi. Malhun Hatun'un çadırına giden Osman Bey, uzun süredir beklediği müjdeyi aldı: "Müjdeler olsun sana Kayı Beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek! Karnımda Kayıların beyi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın evladını taşırım…"

            REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE

            Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %9,40 reyting, %26,28 izlenme payı, AB kategorisinde %7,19 reyting, %21,56 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %9,74 reyting, %26,19 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün reytinglerinde tüm kategorilerde birinci oldu.
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