Dönerse düşmana kayışı kopartır! Tesirli veda sonrası Turgut Alp istekleri ayyuka çıktı. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp tarihi karakteri ile büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine gelmesi izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon boyunca canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle gönülleri fetheden Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine katılması bekleniyordu. Bilindiği üzere dizinin sıkı takipçileri Bamsı Bey'in ölümü sonrası Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da da yer almasını istiyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in olduğu biliniyor.

CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.