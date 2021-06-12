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    • Magazin
    • 12.06.2021 14:57
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    • 12.06.2021 14:57
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    Dönerse düşmana kayışı kopartır! Tesirli veda sonrası istekleri ayyuka çıktı! Baltasını bu kez...

    Bamsı Bey'in ölümü son haftalarda izleyicilerini üzen gelişmelerden oldu. Osman Bey'in intikam için Togay'ı infaz etti. Kahreden bu gelişme sonrası 'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sıkça yapılıyor. Bamsı Bey'in vedasının ardından da Turgut Alp'in gelmesi izleyicilerin büyük arzularından birisi oldu. Bilindiği üzere tarihi kaynaklarda da Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in olduğu görülmektedir. Ancak şu sıralar Cengiz Coşkun'un dijital platformda yayınalnacak olan ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı sık sık kulislerde konuşulmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi?

    Dönerse düşmana kayışı kopartır! Tesirli veda sonrası Turgut Alp istekleri ayyuka çıktı. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp tarihi karakteri ile büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine gelmesi izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon boyunca canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle gönülleri fetheden Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine katılması bekleniyordu. Bilindiği üzere dizinin sıkı takipçileri Bamsı Bey'in ölümü sonrası Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da da yer almasını istiyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in olduğu biliniyor.

    CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

    Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.

    Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ

    Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı.

    Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

        Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.

        1988 yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Turgut Alp'i Zekai Müftüoğlu canlandırmıştır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştır.

        CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

        Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur.

            2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

            2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.
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