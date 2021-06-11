Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor aşk dedikoduları yeniden hortladı... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi. Şimdi de aşk dedikodularıyla gündemde.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz dönemlerde evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, tedavisi devam ederken de kaçış sendromu rahatsızlığına yakalanmıştı.
Bu gelişme, Mehmet Ali Erbil'in sevenlerini bir hayli üzmüştü. Yaklaşık 9 ay boyunca hastanede tedavi gören ve sevenlerinin yüreğini ağzına getiren Mehmet Ali Erbil, daha sonra taburcu olarak sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Ünlü şovmen, sağlığına kavuşmaya başladıkça, kameralar karşısına da daha çok çıkmaya başladı ve geçtiğimiz haftalarda televizyon ekranlarına döneceğini müjdesini verdi.