Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor aşk dedikoduları yeniden hortladı... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi. Şimdi de aşk dedikodularıyla gündemde.