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    • Magazin
    • 11.06.2021 13:24
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    • 11.06.2021 13:24
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    artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor! zapt edemiyor aşk dedikoduları yeniden hortladı

     ve 'ın kızları 'in şöhreti artık anne ve babasını geçti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 25 yaşındaki Yasmin Erbil sunuculuk deneyiminden sonra ekranlarda görünmedi ancak sosyal medya paylaşımları onu magazin gündeminin en tepesine taşıyor. Sosyal medya paylaşımları bir yana aşk hayatıyla da gündemde olan Yasmin Erbil, söyledikleri ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Konu ise aşk hayatıydı.

    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor!

    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor aşk dedikoduları yeniden hortladı... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi. Şimdi de aşk dedikodularıyla gündemde.

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz dönemlerde evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, tedavisi devam ederken de kaçış sendromu rahatsızlığına yakalanmıştı.

    Bu gelişme, Mehmet Ali Erbil'in sevenlerini bir hayli üzmüştü. Yaklaşık 9 ay boyunca hastanede tedavi gören ve sevenlerinin yüreğini ağzına getiren Mehmet Ali Erbil, daha sonra taburcu olarak sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Ünlü şovmen, sağlığına kavuşmaya başladıkça, kameralar karşısına da daha çok çıkmaya başladı ve geçtiğimiz haftalarda televizyon ekranlarına döneceğini müjdesini verdi.

        Gündeme, Mehmet Ali Erbil'in kendi ismi ile özdeşleşen ve yıllarca sunduğu Çarkıfelek programında sunuculuk yaparak ekranlara döneceği iddiaları gelmişti. Ünlü şovmenin ekranlara kızı Yasmin Erbil ile birlikte döneceği biliniyor.

        Magazin gündeminin son dönemde en çok konuştuğu ünlü isimlerinden biri haline gelen Yasmin Erbil, özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden iddialı pozları ile görenlerin aklını başından alan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hayran kitlesi de her geçen gün giderek artıyor.

        Baba-kız birlikte program yapacak olan Yasmin Erbil ve Mehmet Ali Erbil'den Yasmin, Akmerkez'de magazin ekiplerinin aşk sorularını yanıtladı. Bir süredir ismi basketbolcu Can Korkmaz ile anılan ünlü isim, gündeme gelen bu aşk iddialarını yanıtladı.

            Yasmin Erbil'in açıklamaları magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken, Mehmet Ali Erbil'in bu haberlere ne tepki göstereceği ise büyük bir merak konusu oldu.

            AŞK HAYATIYLA İLGİLİ VERDİĞİ CEVAP ŞOK ETTİ

            Yakında babasıyla birlikte televizyon ekranlarında program yapacak olan Yasmin Erbil, magazin ekipleri ile karşılaştı. Gazeteciler Yasmin Erbil'e babasıyla yapacağı programın içeriği hakkında sorular sorunca Yasmin Erbil de sadece "Sürpriz bunlar" yanıtını verdi.

            Ardından gazeteciler Yasmin Erbil'e, Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddialarını sorunca, Erbil de "Sadece arkadaşım, haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" yanıtını verdi. Yasmin Erbil'in basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir gündeme geliyordu.
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