Nez 'para istemiyorum bedava yapıyorum' dedi kapıları herkese açık bıraktı! 2000'lerin dans kraliçesi şimdi de... Pandemi döneminde yaşadığı değişim ve imaj değişikliğiyle gündem olan Nez, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez (42), Cihangir'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden güzel şarkıcı, NLP terapistliğinden bahsetti.

'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran pop müzik şarkıcısı Nez, son yıllardaki çıkardığı şarkılarla beklediği başarıyı yakalayamadı.42 yaşındaki Nez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Pandemi döneminde yaşadığı değişim ve imaj değişikliğiyle gündem olan Nez, Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle sohbet eden güzel şarkıcı, NLP terapistliğinden bahsetti. Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan, bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Güzel şarkıcı, "NLP terapistiyim, sertifikamı Londra'dan aldım. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa." dedi. "Aslında müziği bırakmadık" diyen Nez "Bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar..." ifadelerini kullandı.

Aldığı eğitime değinen Nez "Bunun için 15 yıl eğitimi aldım, profesyonel olarak yapıyorum, beş saatlik kursa gitmedim. Kaç yıldır üzerine çalışıyorum ve diplomamı aldım." diye konuştu.

Müzik yaşamıyla ilgili Nez "Müziği mesleğimi asla bırakmak istemem ikisini bir arada götürmeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.

Nez ayrıca şu dönemde çalışamayan sanatçı dostlarına ücretsiz hizmet vereceğini de sözlerine ekleyip "Kedi köpek fobisi, panik atak, sigarayı bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen bir sürü insan var. Sanatla ilgilenen sanatçı dostlarıma bedava yapıyorum" dedi.

Para talep etmeyen Nez sözlerini "Arayanlar oldu elimden geleni yapmaya çalışacağım. Doktor değil ama terapistim" şeklinde sürdürdü.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de görüntülenen Nez, "Ben artık farklı dallarda da eğitim alıyorum. Şu an mesela insanların beynini temizliyorum. Öyle şeyler..." açıklamasını yapmıştı.