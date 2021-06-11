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    • Magazin
    • 11.06.2021 13:17
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    • 11.06.2021 13:18
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    ? Sezon finali yapan ?

    Özellikle dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Kanal D’de Perşembe akşamları yayınlanan ve 9. bölümü ile sezon finali yapan dizi heyecanlı sahneleri ile merak uyandırdı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin son bölümündeki final sahnesinde Hayri isimli karakterin kim olduğu oldukça merak edildi. Peki Camdaki Kız dizisinin son bölümünde görülen Hayri karakterini kim canlandıracak? İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız Hayri kimdir?

    Camdaki Kız Hayri kimdir? Sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini kim canlandıracak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi dün akşam sezon finali yaptı ve yaka kartından Hayri ismi yazan karakterin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi ve gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte yanıtı…

    CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından uyarlama olan dizide Hayri karakteri yeni sezona damga vuracak. Hayri, Nalan'ın koruması ve şoförü olarak diziye dahil oldu. Nalan'ın Sedat'tan ilgi görmediği aşikardır. Nalan hamile kalır ve bebeğini kaybeder. Mutsuz bir evlilik hayatı yaşayan Nalan korumasıyla yakınlaşır. Hayri Nalan'a yakınlaşır ve ikili arasında duygusal bağ oluşur. Nalan evliyken böyle bir ilişki yaşamayacak kadar namuslu olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir ilişkiye başlar. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

    Sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Hayri'nin kim olacağı konusu hakkında Birsen Altuntaş, ''Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu.'' ifadelerine yer verdi.

        CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

        Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.
        Cana'dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecektir?
        Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.
        Muzo geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Acaba bu büyük sır nedir?

        DİZİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

        Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

        Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

        Kadroda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.
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        Haberler Magazin Camdaki Kız Hayri kimdir? Sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini kim canlandıracak?