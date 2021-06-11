Camdaki Kız Hayri kimdir? Sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini kim canlandıracak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi dün akşam sezon finali yaptı ve yaka kartından Hayri ismi yazan karakterin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi ve gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte yanıtı…
CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından uyarlama olan dizide Hayri karakteri yeni sezona damga vuracak. Hayri, Nalan'ın koruması ve şoförü olarak diziye dahil oldu. Nalan'ın Sedat'tan ilgi görmediği aşikardır. Nalan hamile kalır ve bebeğini kaybeder. Mutsuz bir evlilik hayatı yaşayan Nalan korumasıyla yakınlaşır. Hayri Nalan'a yakınlaşır ve ikili arasında duygusal bağ oluşur. Nalan evliyken böyle bir ilişki yaşamayacak kadar namuslu olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir ilişkiye başlar. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.
Sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Hayri'nin kim olacağı konusu hakkında Birsen Altuntaş, ''Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu.'' ifadelerine yer verdi.