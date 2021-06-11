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    • Magazin
    • 11.06.2021 15:14
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    • 11.06.2021 15:14
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    ? 11 Haziran Cuma puanlaması! Altın bilezikleri kapan isim…

    ? Sorusunun yanıtı çok fazla araştırılır oldu. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün gündüz kuşağında uzun zamandır yayınlanan ve severek izlenen yemek yarışmasında 4 kişi kıyasıya mücadele ediyor. Seda Sayan’ın sunuculuğunda heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen sezon finaline yaklaşırken rekabetin dozu da daha da arttı. Peki belli oldu mu? Bu hafta en yüksek puanı alıp 5 altın bileziği kapan ve en düşük puan ile elenen isim hangisi oldu? Gün birinciliği ile çeyrek altını kim kaptı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puanlaması sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılmaya başlandı. Özellikle gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler haftanın son gününde puanlamanın nasıl şekillendiğini merak eder oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadım yaptı ve puanlarını verdi. Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kala formatta da bazı değişiklikler yapıldı. İşte tüm bilgiler…

    11 HAZİRAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Aysun:

    Ayten:

    Yağnur:

    Seda:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kimse elenmedi. Üç hafta boyunca eleme yapılmayacak ve yarışmacılar finale kadar en çok çeyreği toplayan isim olmaya çalışacak. Sezon finalinde birinci olan yarışmacı 40 bin TL değerinde 20 altın bilezğin sahibi olacak.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.

    YARIŞMA FORMATI NEDİR?

    Programda her hafta toplamda 4 gelin ve 4 kaynana yarışır. Yarışmada gelinler, verilen yemekleri belirli sürede hazırlar. Bu süre zarfında gelinlerini başka odadan izleyen kayınvalideler yemeklerin yapımı bittikten sonra tabakların hangi geline ait olduğunu bilmeden tadıp en beğendiği tabağa yüksek puan verir.

        YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

        Arnavut göçmeni olan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yağnur İşçiler'in, 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen sene Gelinim Mutfakta'da yarışan Yağnur İşçiler, Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu söylemişti. Yağnur İşçiler'in kayınvalidesi Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, özel şoförü ile geldiği yarışmaya damgasını vurmuştu.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.
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