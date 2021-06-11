GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kimse elenmedi. Üç hafta boyunca eleme yapılmayacak ve yarışmacılar finale kadar en çok çeyreği toplayan isim olmaya çalışacak. Sezon finalinde birinci olan yarışmacı 40 bin TL değerinde 20 altın bilezğin sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.

YARIŞMA FORMATI NEDİR?

Programda her hafta toplamda 4 gelin ve 4 kaynana yarışır. Yarışmada gelinler, verilen yemekleri belirli sürede hazırlar. Bu süre zarfında gelinlerini başka odadan izleyen kayınvalideler yemeklerin yapımı bittikten sonra tabakların hangi geline ait olduğunu bilmeden tadıp en beğendiği tabağa yüksek puan verir.