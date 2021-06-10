Berkay'dan sürpriz aday! Survivor eleme adayları kimler? 10 Haziran Survivor eleme adayları kim?

Survivor eleme adayları kim? 10 Haziran Survivor eleme adayları belli oldu! TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da bu haftanın eleme adayları belli oluyor. Son yapılan konseyde bir isim daha eleme potasına girdi. Günün dokunulmazlığını kazanan Berkay, adaya veda etmesini istediği bir kişinin ismini söyledi. Peki; 10 Haziran Survivor eleme adayları kimler?