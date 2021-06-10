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    • Magazin
    • 11.06.2021 00:53
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    • 11.06.2021 01:39
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    Berkay'dan sürpriz aday! kimler? kim?

    kim? yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Televizyon ekranlarının dikkatle takip edilen programlarından birisi olan Survivor'da her hafta 3 aday eleme potasına çıkıyor. Bu haftanın eleme adayları isimleri ise belli oluyor. Survivor'de eleme potasına yazılan iki isim belli oldu. Peki; 10 Haziran ler?

    takvim.com.tr
    Berkay'dan sürpriz aday! Survivor eleme adayları kimler? 10 Haziran Survivor eleme adayları kim?

    Survivor eleme adayları kim? 10 Haziran Survivor eleme adayları belli oldu! TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da bu haftanın eleme adayları belli oluyor. Son yapılan konseyde bir isim daha eleme potasına girdi. Günün dokunulmazlığını kazanan Berkay, adaya veda etmesini istediği bir kişinin ismini söyledi. Peki; 10 Haziran Survivor eleme adayları kimler?

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

    Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazanmıştı.

    Dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söylemişti.

    Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Berkay, elenmesi yönünde kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söyledi.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarı finale yükselen ilk isim mavi takımdan Ayşe olurken ikinci isim kırmızı takımdan Berkay oldu.

        Finalde ise kırmızı takımdan iki yarışmacı, Berkay ve Batuhan yarıştı. Batuhan'ı finalde 5-1 yenen Berkay sembolün, aynı zamanda dokunulmazlığın sahibi oldu.
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