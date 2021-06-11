Halis Serbest kimdir? Katil Halis Serbest, şarkıcı Bergen'i neden öldürdü?

Halis Serbest kimdir? Şarkıcı Bergen'i öldüren eski kocası Halis Serbest arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Serbest, "Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez" dedi ve Bergen filmine izin vermeyeceğini açıkladı. Peki; Halis Serbest kim?
HALİS SERBEST KİMDİR?
Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest Bergen ile evlenirken gazino işini bırakacaksın bu bana da aileme de yakışmaz demiş ve Bergen'de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmişti.
Sonradan yapamayan Bergen Halis Serbest'e gidip ben yapamıyorum sahneye geri döneceğim diyince Halis Serbest boşanmak istedi.
Ne sahnelerden ne Halis'ten vazgeçen Bergen boşanmayınca Halis Serbes sinirlenip kezzap olayı gerçekleşti. Röportajlarında "kezzabı atan ben değildim ama azmettirdim. Kezzabı benim adamım attı.
Zaten o kezzap dad değil ölümdü. Sonradan kezzaba dönüştü." dedi. Olayı azmettirme suçundan Halil Serbest iki aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı Cezaevine konuldu. Nisan 1989'da Bergen, kocasından resmen boşandı. Halis Serbest çocuklara cinsel istismardan tutuklandı.