Halis Serbest kimdir? Katil Halis Serbest, şarkıcı Bergen'i neden öldürdü?

HALİS SERBEST KİMDİR?

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest Bergen ile evlenirken gazino işini bırakacaksın bu bana da aileme de yakışmaz demiş ve Bergen'de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmişti.

Sonradan yapamayan Bergen Halis Serbest'e gidip ben yapamıyorum sahneye geri döneceğim diyince Halis Serbest boşanmak istedi.