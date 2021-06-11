Şarkıcı Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde?

Acıların Kadını olarak bilinen ve bir döneme damga vuran şarkıcılardan olan Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde? Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen, uğruna hayatını adadığı Halis Serbest tarafından öldürüldü. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan, bilinen adıyla Bergen Türk arabesk- fantezi şarkıcısı. 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybetmişti. İşte, Bergen'in acılar dolu hayatı!
BERGEN NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?
Bergen'in iki gözünü kaybetmesinden sonra sol gözünün görme yetisi daha sonra geri geldi. Ancak Sağ gözündeki hasar sebebiyle Bergen, saçlarıyla sürekli sağ gözünü kapatır ya da siyah gözlük kullanırdı.
Bu olaydan sonra hapis yatan Halis Serbest, hapisten çıktıktan sonra tekrar Bergen ile yaşamaya başlamıştır. Ancak daha sonra Bergen, Halis Serbest'ten tekrar ayrılmak istemiştir.
Ayrılığı kaldıramayan Halis Serbest, Bergen'in Adana turnesinde annesiyle beraber bulundukları arabanın önünü keserek, Bergen'i 6 kurşunla vurmuştur. Bergen, olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ise tedaviye alınmıştır. Bergen, bir gün sonra memleketi Mersin'e defnedilmiştir.