Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.06.2021 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2021 01:45
    ABONE OL

    Şarkıcı Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde?

    Şarkıcı Bergen neden ve nasıl öldü? Şarkıcı Bergen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bergen'in mezarı neden kafesin içinde? Bir dönemin ünlü şarkıcılarından Bergen, eski kocası tarafından yüzüne kezzap atılarak yaralanmış ve daha sonrasında öldürülmüştü. Eski koca dehşetine maruz kalan Bergen'in mezarı da merak konusu oldu. İşte, şarkıcı Bergen hakkında merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    Şarkıcı Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde?

    Acıların Kadını olarak bilinen ve bir döneme damga vuran şarkıcılardan olan Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde? Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen, uğruna hayatını adadığı Halis Serbest tarafından öldürüldü. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan, bilinen adıyla Bergen Türk arabesk- fantezi şarkıcısı. 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybetmişti. İşte, Bergen'in acılar dolu hayatı!

    BERGEN NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

    Bergen'in iki gözünü kaybetmesinden sonra sol gözünün görme yetisi daha sonra geri geldi. Ancak Sağ gözündeki hasar sebebiyle Bergen, saçlarıyla sürekli sağ gözünü kapatır ya da siyah gözlük kullanırdı.

    Bu olaydan sonra hapis yatan Halis Serbest, hapisten çıktıktan sonra tekrar Bergen ile yaşamaya başlamıştır. Ancak daha sonra Bergen, Halis Serbest'ten tekrar ayrılmak istemiştir.

    Ayrılığı kaldıramayan Halis Serbest, Bergen'in Adana turnesinde annesiyle beraber bulundukları arabanın önünü keserek, Bergen'i 6 kurşunla vurmuştur. Bergen, olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ise tedaviye alınmıştır. Bergen, bir gün sonra memleketi Mersin'e defnedilmiştir.

        BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?

        İddialara göre, Halis Serbest Bergen'i vurmadan önce "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım!" demiştir. Bu cümle üzerine Bergen'in annesi, mezarının etrafına kocaman bir kafes yaptırmıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Savunma Sanayi Başkanı büyük ciroyu açıkladı
        Haberler Magazin Şarkıcı Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde?