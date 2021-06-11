Şarkıcı Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde?

Acıların Kadını olarak bilinen ve bir döneme damga vuran şarkıcılardan olan Bergen neden ve nasıl öldü? Bergen'in mezarı neden kafesin içinde? Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen, uğruna hayatını adadığı Halis Serbest tarafından öldürüldü. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan, bilinen adıyla Bergen Türk arabesk- fantezi şarkıcısı. 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybetmişti. İşte, Bergen'in acılar dolu hayatı!