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    • Magazin
    • 11.06.2021 21:54
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    • 11.06.2021 21:54
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    4. bölüm izle! ATV dizisi !

    4. bölüm izle! Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan yicisiyle buluştu. Dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümde; Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür.

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    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm izle! ATV dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 4. son bölüm izle!

    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 4. son bölüm izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta; Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM

    Aşağıdaki bağlantıdan Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümü izleyebilirsiniz.

    BOZKIR ARLSANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

    Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.
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