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    • Magazin
    • 11.06.2021 16:54
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    • 11.06.2021 16:54
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    kürkçü dükkanına geri döndü tam da orasına etiketi yapıştırdı! Deniz Seki'den 'yok artık' dedirten kare

    Son dönemde verdiği kilolar ve bikinili fotoğraflarıyla gündeme gelen , yine yaptı yapacağını. Zor günleri geride bırakan 50 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki, özgürlüğüne kavuştuktan sonra kendini yenilemeye adeta and içti. 36 bedene kadar düşerek formda bir görüntüye kavuşan Deniz Seki, son olarak büyük bir sürprize imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle genç kızlara taş çıkartan Seki, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Deniz Seki'nin sevgilisiyle paylaşımı 'yok artık' dedirtti. Bakın neden...

    Deniz Seki'den 'yok artık' dedirten kare

    Deniz Seki kürkçü dükkanına geri döndü tam da orasına etiketi yapıştırdı! Deniz Seki'den 'yok artık' dedirten kare... Geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetiklerle, verdiği kilolarla ve photoshop yaptığı iddia edilen fotoğraflarını yayınlamasıyla ile gündeme bomba gibi gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki, sonunda sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Sonrasındaysa ortalık kasıp kavruldu. Kısa süre önce evliliğin eşiğinden dönen Seki'nin sevgilisi bakın kim çıktı. İşte haberin detayları...

    Türkiye ünlü şarkıcı Deniz Seki'yi ilk olarak 1997'de piyasa sürdüğü Hiş Kimse Değilim albümü ile tanımaya başladı. Ünlü şarkıcı daha sonra 1999'da Anlattım, 2001'de Şeffaf, 2003'te Aşkların En Güzel, 2005'te Aşk Denizi, 2008'de Sahici, 2011'de Sözyaşlarım, 2014'te İz ve 2018'de Uzun Hikaye albümlerini piyasaya sürdü.

    Çıkardığı albüm ve seslendirdiği parçalarla sesini ve yeteneğini defalarca kanıtlayan Deniz Seki, Türkiye'de en geniş kitlesine ise Popstar yarışmasında jüri üyeliği yaparak ulaştı.

        Bu programda yarışmacılardan Bayhan ile polemik yaşayan ve Bayhan cezaevinde kalmış biri olduğu için bunu kabul etmeyerek stüdyoyu terk eden Deniz Seki, bu hamlesi ile yıllarca konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor.

        Ardından 2014 yılında Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alınan Deniz Seki "uyuşturucu ticaretine yardım etmek" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından dolayı girdiği cezaevinden 2017'de tahliye edildi.

        Son zamanlarda geçirdiği değişim ve güzelliği ile gündeme gelen Deniz Seki, sevgilisiyle birlikte olduğu fotoğrafını paylaşarak gündeme bomba gibi düştü.

            Son dönemlerde ünlü şarkıcı Deniz Seki, verdiği kilolarla ve geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyordu. Ayrıca Deniz Seki'nin geçirdiği değişim görenleri şok ederken, daha sonra bu fotoğrafların photoshop'lu olduğu iddiaları da gündeme gelmişti.

            Şimdi ise ünlü şarkıcı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştı ve birlikte fotoğraflarını paylaştı. Seki paylaşımına "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla olmanız dileğiyle" notunu düştü.

            Deniz Seki'nin, sevgilisi İrfan Özçelik'i kendi kalbine etiketlemesi ise romantik bir jest oldu. Ünlü şarkıcının yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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