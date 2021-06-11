Deniz Seki kürkçü dükkanına geri döndü tam da orasına etiketi yapıştırdı! Deniz Seki'den 'yok artık' dedirten kare... Geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetiklerle, verdiği kilolarla ve photoshop yaptığı iddia edilen fotoğraflarını yayınlamasıyla ile gündeme bomba gibi gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki, sonunda sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Sonrasındaysa ortalık kasıp kavruldu. Kısa süre önce evliliğin eşiğinden dönen Seki'nin sevgilisi bakın kim çıktı. İşte haberin detayları...
Türkiye ünlü şarkıcı Deniz Seki'yi ilk olarak 1997'de piyasa sürdüğü Hiş Kimse Değilim albümü ile tanımaya başladı. Ünlü şarkıcı daha sonra 1999'da Anlattım, 2001'de Şeffaf, 2003'te Aşkların En Güzel, 2005'te Aşk Denizi, 2008'de Sahici, 2011'de Sözyaşlarım, 2014'te İz ve 2018'de Uzun Hikaye albümlerini piyasaya sürdü.
Çıkardığı albüm ve seslendirdiği parçalarla sesini ve yeteneğini defalarca kanıtlayan Deniz Seki, Türkiye'de en geniş kitlesine ise Popstar yarışmasında jüri üyeliği yaparak ulaştı.