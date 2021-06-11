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    • Magazin
    • 11.06.2021 17:13
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    • 11.06.2021 17:22
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    ? ! Altın bileziği koluna takan isim…

    ? Sorusunun cevabı gündemde çok fazla araştırılır oldu. Hafta içi her gün TV8’de ekrana gelen ve 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada rekabet üst düzeydeydi ve günün puanlaması belli oldu. Doya Doya Moda All jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor, eleştirilerini yapıp puanlarını veriyor. Peki nasıl şekillendi? Hafta birincisi olup altın bileziği koluna takan isim hangisi oldu?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda kim elendi?

    Doya Doya Moda kim elendi? 11 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Televizyon ekranlarının uzun soluklu büyük beden moda yarışmacı her gün ilgiyle izleniyor. Her Cuma olduğu gibi yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı ve haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyeyi boynuna taktı. Doya Doya Moda All Star puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    11 HAZİRAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:
    Yaren:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim 13 hafta sonra Emel Başkan oldu

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir.

        SU BAHER KİMDİR?

        Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda kim elendi? 11 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star puanlaması! Altın bileziği koluna takan isim…