Doya Doya Moda kim elendi? 11 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Televizyon ekranlarının uzun soluklu büyük beden moda yarışmacı her gün ilgiyle izleniyor. Her Cuma olduğu gibi yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı ve haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyeyi boynuna taktı. Doya Doya Moda All Star puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.