ÖZDE KARACAN KİMDİR?



28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir.



SU BAHER KİMDİR?



Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı.



