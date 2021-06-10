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    • Magazin
    • 10.06.2021 14:51
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    • 10.06.2021 14:54
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    ? diziden ayrıldı mı? , kaç yaşında?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Ümit'in silahından çıkan kurşunun hedefi oluyor. Bu nedenle ünlü oyuncu tarafından canlandırılan Sevda karakterinin senaryo gereği diziye veda edip etmeyeceği sık sık araştırılıyor. Peki, ? Nazan Kesal diziden ayrıldı mı? , kaç yaşında? İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova Sevda öldü mü?

    Sevilerek takip edilen dizilerden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam herkesi şaşırtacak olaylar yaşanacak. Dizide Sevda karakterinin vurulmasıyla akıllara ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı gelecek. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Sevda öldü mü? Nazan Kesal diziden ayrıldı mı? Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEVDA ÖLDÜ MÜ?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda karakterinin ölüp ölmeyeceği bu akşam netlik kazanacak. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere göre, Nazan Kesal'ın diziye veda etmesi bekleniyor.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    NAZAN KESAL KİMDİR?

    Nazan Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamladı.

    Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir. Ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

        KARİYERİ

        Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı.

        1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

        2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.
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