Sevilerek takip edilen dizilerden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam herkesi şaşırtacak olaylar yaşanacak. Dizide Sevda karakterinin vurulmasıyla akıllara ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı gelecek. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Sevda öldü mü? Nazan Kesal diziden ayrıldı mı? Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEVDA ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda karakterinin ölüp ölmeyeceği bu akşam netlik kazanacak. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere göre, Nazan Kesal'ın diziye veda etmesi bekleniyor.
İşte hayatına dair bilgiler;
NAZAN KESAL KİMDİR?
Nazan Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamladı.
Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir. Ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.