Sevilerek takip edilen dizilerden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam herkesi şaşırtacak olaylar yaşanacak. Dizide Sevda karakterinin vurulmasıyla akıllara ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı gelecek. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Sevda öldü mü? Nazan Kesal diziden ayrıldı mı? Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEVDA ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda karakterinin ölüp ölmeyeceği bu akşam netlik kazanacak. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere göre, Nazan Kesal'ın diziye veda etmesi bekleniyor.

İşte hayatına dair bilgiler;