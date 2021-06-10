Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sını kim oynayacak? Yıllar sonra yeniden ekrana gelecek dizinin yeni Leyla'sı kimdir? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 7 yıl önce TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilen ve gönüllerde taht kuran dizininin yeniden çekileceği haberleri oldukça heyecanlandırdı ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sını kimin canlandıracağı ve diğer oyuncular da belli oldu. İşte detaylar…