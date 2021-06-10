Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sını kim oynayacak? Yıllar sonra yeniden ekrana gelecek dizinin yeni Leyla'sı kimdir? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 7 yıl önce TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilen ve gönüllerde taht kuran dizininin yeniden çekileceği haberleri oldukça heyecanlandırdı ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sını kimin canlandıracağı ve diğer oyuncular da belli oldu. İşte detaylar…
LEYLA İLE MECNUN NEREDE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
7 yıl aradan sonra sevilen dizi Exxen'de yayınlanacak.
Dizinin TRT'de yayımlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak.
LEYLA İLE MECNUN'UN YENİ LEYLA'SI BELLİ OLDU!
Ünlü yönetmen Onur Ünlü de Deniz Işın'la fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ünlü, paylaştığı fotoğrafın üstüne "Aaa bak yeni Leyla" notunu düştü. Yönetmen Onur Ünlü daha sonra, setten bir fotoğraf daha paylaştı. Dizi ekibinin yer aldığı fotoğraftakilerin neşesi gözlerden kaçmadı.