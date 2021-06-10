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    • Magazin
    • 10.06.2021 10:47
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    • 10.06.2021 10:47
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    Ölüm güzeldir yaşamasını bilene! : Murdar edip canını okuyacak

    Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yürekleri yakan gelişmelerden birisi oldu. 199. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli ve dostlarının intikamını nasıl alacağını merak ediyor. Doğan Baba'yı öldüren Volkan ve Savaş'tan bunun intikamının çok ağır bir şekilde alınacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Kimsesiz Yaşar geri gelsin intikamı alsın şeklinde yorumlar yapılıyor. Olgun Şimşek tarafından canlandırılan Kimsesiz Yaşar karakterinin onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı. Seyirciler heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölümü bekliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Heyecanın zirve yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı. Ancak Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de dahil etti. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı plan sonrası Şahin Ağa'yı kurtardı. İzleyiciler Doğan Baba'nın ölümünün ardından EDHO 199. bölüm fragmanını bekliyor. Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle "Yaşar geri dönsün" yorumları yapılıyor ve izleyiciler Kimsesiz Yaşar'ın geri gelmesini istiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

    İNTİKAMI ALINDI

    Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

    Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

    Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

        Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

        Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

        Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

            Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.
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            Haberler Magazin Ölüm güzeldir yaşamasını bilene! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı: Murdar edip canını okuyacak