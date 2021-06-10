Heyecanın zirve yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı. Ancak Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de dahil etti. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı plan sonrası Şahin Ağa'yı kurtardı. İzleyiciler Doğan Baba'nın ölümünün ardından EDHO 199. bölüm fragmanını bekliyor. Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle "Yaşar geri dönsün" yorumları yapılıyor ve izleyiciler Kimsesiz Yaşar'ın geri gelmesini istiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

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Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.