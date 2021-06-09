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    • Magazin
    • 09.06.2021 21:47
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    • 09.06.2021 21:53
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    Entrikalarıyla çizgiyi aşmıştı! Çukurova'da seyirciyi şaşırtacak bir veda daha! Acıklı son...

    Seyircilerin bu hafta yayınlanacak olan 100. bölümü heyecanla beklediği dizisinde yeni bir ayrılık daha yaşanacak. Bilindiği üzere bu sezon diziye Vahide Perçin (Hünkar), Uğur Güneş (Yılmaz), Esra Dermancıoğlu (Behice), Melike İpek Yalova (Doktor Müjgan) veda etmişti. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın hayat verdiği Müjgan karakteri senaryo gereği uçak kazasında ölerek hikayeye veda etmişti. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ümit'in tam Demir'i vurmaya çalıştığı anda önüne geçen annesi Sevda'yı vurduğu görülüyor. Kulislerde konuşulan son iddialara göre, ünlü oyuncu diziden ayrılacak.

    takvim.com.tr
    Çukurova'da seyirciyi şaşırtacak veda!

    Entrikalarıyla çizgiyi aşmıştı! Çukurova'da seyirciyi şaşırtacak bir veda daha! Acıklı son... Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu diziye bu hafta bir ismin daha veda edeceği sık sık konuşulmaya başlandı. Bilindiği üzere bu sezon önemli dört karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Dizide doktor Ümit'in annesi Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nazal Kesal iddialara göre projeden ayrılacak. Yeni bölüm fragmanında Sevda, Demir'i öldürmek isteyen Ümit'in silahından çıkan kurşunların hedefi oluyor.

    BİR AYRILIK DAHA

    Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümüyle 10 Haziran Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Heyecanla beklenen dizide bir ayrılık daha yaşanacak.

    Bilindiği üzere bu sezon diziye Vahide Perçin (Hünkar), Uğur Güneş (Yılmaz), Esra Dermancıoğlu (Behice), Melike İpek Yalova (Doktor Müjgan) veda etmişti.

    Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın hayat verdiği Müjgan karakteri senaryo gereği uçak kazasında ölerek hikayeye veda etmişti.

        Dizinin yeni bölüm fragmanında Ümit'in tam Demir'i vurmaya çalıştığı anda önüne geçen annesi Sevda'yı vurduğu görülüyor. Kulislerde konuşulan son iddialara göre, ünlü oyuncu Nazan Kesal diziden ayrılacak.

        Son olarak uçak kazasında ölen doktor Müjgan karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi. Şimdi gözler diziden ayrılacak yeni isimlere çevrildi.

        NAZAN KESAL KİMDİR?

        Nazan Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamladı. Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir. Ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

            KARİYERİ

            Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

            2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.
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