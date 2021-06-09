Entrikalarıyla çizgiyi aşmıştı! Çukurova'da seyirciyi şaşırtacak bir veda daha! Acıklı son... Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu diziye bu hafta bir ismin daha veda edeceği sık sık konuşulmaya başlandı. Bilindiği üzere bu sezon önemli dört karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Dizide doktor Ümit'in annesi Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nazal Kesal iddialara göre projeden ayrılacak. Yeni bölüm fragmanında Sevda, Demir'i öldürmek isteyen Ümit'in silahından çıkan kurşunların hedefi oluyor.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümüyle 10 Haziran Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Heyecanla beklenen dizide bir ayrılık daha yaşanacak.