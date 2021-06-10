Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 10 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadım yaparak puanlarını veriyor. Gün birincisi çeyrek altının sahibi oluyor, haftanın finaline bir gün kala heyecan dorukta. Peki bugünün puanlaması nasıl şekillendi, hangi yarışmacı hangi puanı aldı? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…