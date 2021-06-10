Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 10 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadım yaparak puanlarını veriyor. Gün birincisi çeyrek altının sahibi oluyor, haftanın finaline bir gün kala heyecan dorukta. Peki bugünün puanlaması nasıl şekillendi, hangi yarışmacı hangi puanı aldı? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
10 HAZİRAN SALI PUAN DURUMU
Aysun:20
Ayten:11
Yağnur:17
Seda:14
4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.