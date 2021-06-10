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    • Magazin
    • 10.06.2021 16:31
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    • 10.06.2021 16:31
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    ? 10 Haziran Perşembe puan durumu! Çeyrek altını kapan isim…

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kanal D’nin uzun soluklu yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanmaya devam ediyor ve her bölümü ayrı bir heyecanla takip ediliyor. sezon finaline az bir zaman kala heyecan dorukta ve Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışmada bugünün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kapan isim merak konusu oldu. haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 10 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadım yaparak puanlarını veriyor. Gün birincisi çeyrek altının sahibi oluyor, haftanın finaline bir gün kala heyecan dorukta. Peki bugünün puanlaması nasıl şekillendi, hangi yarışmacı hangi puanı aldı? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…

    10 HAZİRAN SALI PUAN DURUMU

    Aysun:20

    Ayten:11

    Yağnur:17

    Seda:14

    4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Programda her hafta toplamda 4 gelin ve 4 kaynana yarışır. Yarışmada gelinler, verilen yemekleri belirli sürede hazırlar. Bu süre zarfında gelinlerini başka odadan izleyen kayınvalideler yemeklerin yapımı bittikten sonra tabakların hangi geline ait olduğunu bilmeden tadıp en beğendiği tabağa yüksek puan verir.

        AYSUN KUŞATAN KİMDİR?

        1996 doğumlu olan ve aslen Sakaryalı olan Aysun Kuşatan, üniversitede eğitim görüyor. 5 yıldır evli olan Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu vardır. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun Kuşatan, pratik, çözümcü ve hırslı biri olduğunu söylüyor.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 10 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kapan isim…