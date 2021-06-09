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    • Magazin
    • 09.06.2021 15:40
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    • 09.06.2021 15:40
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    'da 'dan eşi benzeri görülmemiş talep kırmızı takım buz kesti! Mavi takım hasetlendi bu istek 'pes dedirtti'

    ekranlarının sevilen yarışma programı 'ın finaline artık sayılı günler kaldı. Survivor finalden sonra yerine yine TV 8 ekranlarının sevilen bir yarışma programı olan 'e bırakacak. Şampiyonunu arayan Survivor'a son olarak veda eden isim ise mavi takım yarışmacısı olmuştu. Ancak öncesinde mavi takım, sunucu 'dan öyle bir şey istedi ki Acun Ilıcalı bile bu isteğe şaşıp kaldı. Sonrasında kırmızı takımdan itiraz gecikmedi ama Acun Ilıcalı söz verdi bir kere...

    Survivor'da Acun Ilıcalı'dan eşi benzeri görülmemiş

    Survivor'da Acun Ilıcalı'dan eşi benzeri görülmemiş talep kırmızı takım buz kesti! Mavi takım hasetlendi bu istek 'pes dedirtti'... Survivor 2021, eşi benzeri görülmemiş bir talebe tanıklık etti.TV 8 ekranlarında şampiyonunu arayan Survivor mücadele hem takım olarak hem de bireysel olarak devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımların mücadele halinde olduğu yarışmada, mavi takım Acun Ilıcalı'dan öyle bir taplepte bulundu ki, türm Türkiye şaştı kaldı. Bakın neydi o yarışmacıların Acun Ilıcalı'dan isteği.

    Fotoğraf yarışmasının kazananı ise Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu ise takımıyla birlikte bir yemek yiyecekti, menüyü ise kendisi seçecekti. Takım arkadaşlarıyla birlikte bir seçim yapan Aleyna; ezogelin çorbası, saç kavurma, pilav ve magnolya tatlısını seçti.

    Bunun üzerine ise Mavi takım Acun Ilıcalı'dan akıl almaz bir teklifte bulundular.

        Acun Ilıcalı'dan Mavi takımın istediği ise sosyal medyada "Kırmızı takım ödül kazandı diye çekemiyorlar. Resmen utanmaz bunlar" yorumları yapıldı.

        Acun Ilıcalı ise Mavi takımın isteği karşısında hayrete düştü fakat istediklerini kabul etti. Peki, Mavi takım Acun Ilıcalı'dan ne istedi?

        Geçtiğimiz bölümlerde paraşütle atlama ödülü kazanan takım, kötü hava şartlarından dolayı ödülün keyfini çıkaramamışlardı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ise istedikleri bir ödülü seçmelerini istedi.

            Mavi takım ise Acun Ilıcalı'yla birlikte bir gün Çeşme'de vakit geçirmek istediklerini dile getirdiler.

            Bunun üzerine Acun Ilıcalı ise tekliflerine şaşırarak; "Aynı oranda, haksızlık olmayacak bir ödül olur. Ben zevkle kabul ediyorum ama biraz şaşırdım. Ben yemek için anlaşma yaparız demiştim.

            Benim içinde çok güzel olur" sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı'ya gelen bu teklif ise seyircilerde Kırmızı takıma haksızlık olarak yorumlandı.
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