Survivor'da Acun Ilıcalı'dan eşi benzeri görülmemiş talep kırmızı takım buz kesti! Mavi takım hasetlendi bu istek 'pes dedirtti'... Survivor 2021, eşi benzeri görülmemiş bir talebe tanıklık etti.TV 8 ekranlarında şampiyonunu arayan Survivor mücadele hem takım olarak hem de bireysel olarak devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımların mücadele halinde olduğu yarışmada, mavi takım Acun Ilıcalı'dan öyle bir taplepte bulundu ki, türm Türkiye şaştı kaldı. Bakın neydi o yarışmacıların Acun Ilıcalı'dan isteği.