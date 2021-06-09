Survivor'da Acun Ilıcalı'dan eşi benzeri görülmemiş talep kırmızı takım buz kesti! Mavi takım hasetlendi bu istek 'pes dedirtti'... Survivor 2021, eşi benzeri görülmemiş bir talebe tanıklık etti.TV 8 ekranlarında şampiyonunu arayan Survivor mücadele hem takım olarak hem de bireysel olarak devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımların mücadele halinde olduğu yarışmada, mavi takım Acun Ilıcalı'dan öyle bir taplepte bulundu ki, türm Türkiye şaştı kaldı. Bakın neydi o yarışmacıların Acun Ilıcalı'dan isteği.
Fotoğraf yarışmasının kazananı ise Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu ise takımıyla birlikte bir yemek yiyecekti, menüyü ise kendisi seçecekti. Takım arkadaşlarıyla birlikte bir seçim yapan Aleyna; ezogelin çorbası, saç kavurma, pilav ve magnolya tatlısını seçti.
Bunun üzerine ise Mavi takım Acun Ilıcalı'dan akıl almaz bir teklifte bulundular.