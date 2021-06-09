Masterchef yarışmacıları kazanmasa da para basıyor! TV 8'den Bölüm başı aldıkları ücretler akıllara zarar jüri yanında halt etmiş... TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye, yayınlanan bölümlerinin ardından herkesi büyük bir heyecanının içerisine sürüklüyor. Yarışmacılar aralarında büyük bir rekabet içerisine girerek birinci olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun yanı sıra yarışma programında merak edilen sorular günden güne artıyor. Onlardan biri de şehir efsanesine dönen ancak gerçek olup olmadığı bilinmeyen yarışmacıların bölüm başına kazandıkları ücret...