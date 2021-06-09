Masterchef yarışmacıları kazanmasa da para basıyor! TV 8'den Bölüm başı aldıkları ücretler akıllara zarar jüri yanında halt etmiş... TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye, yayınlanan bölümlerinin ardından herkesi büyük bir heyecanının içerisine sürüklüyor. Yarışmacılar aralarında büyük bir rekabet içerisine girerek birinci olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun yanı sıra yarışma programında merak edilen sorular günden güne artıyor. Onlardan biri de şehir efsanesine dönen ancak gerçek olup olmadığı bilinmeyen yarışmacıların bölüm başına kazandıkları ücret...
Masterchef 2020 yarışmacıları arasında yer alan; Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Eray Aksungur, Özgül Coşar, Emir Elidemir ve Sefa Okyay Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler ise geçtiğimiz sezonun heyecanını yükseltiyordu. Masterchef yaraşmasında yer alan isimlerin ise yarışmadan belli bir ücret aldığı hakkında birçok bilgi sosyal medyada bulunuyor. Peki, yarışmacılar ne kadar alıyor?
Masterchef Türkiye'de yarışan yarışmacıların, yarışma programı süresi boyuncu geçimlerini nasıl sağladığı merak edilen konular arasında yerini aldı. İzleyici kitlesi yarışmacıların para alıp almadığını merak etmeye başladı. Arama motorlarında merak edilen konular araştırılmaya başladı. Milyonlarca kişi, "Masterchef yarışmacıları para alıyor mu?", "Bölüm başı ne kadar kazanıyorlar?" sorularına yanıt aradı.