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    • Magazin
    • 09.06.2021 14:15
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    • 09.06.2021 14:15
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    Masterchef yarışmacıları kazanmasa da para basıyor! TV 8'den Bölüm başı aldıkları ücretler akıllara zarar jüri yanında halt etmiş

    Masterchef'in yeni sezonuna artık sayılı günler kaldı. TV 8 ekranlarında finalinin hemen ardından başlaması beklenen, jüri üyeliğini , ve 'nın yaptığı Masterchef kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Yarışmacıların yeteneklerini sergilediği platformda şampiyon 6 ayın sonunda belli oluyor. Ancak ortaya öyle bir gerçek çıktı ki 'yarışmacıların, Masterchef'i kazanmasına gerek bile yok' dedirtti. Bakın Masterchef yarışmacıları bölümbaşı ne kadar alıyormuş.

    Masterchef yarışmacıları kazanmasa da para basıyor!

    Masterchef yarışmacıları kazanmasa da para basıyor! TV 8'den Bölüm başı aldıkları ücretler akıllara zarar jüri yanında halt etmiş... TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye, yayınlanan bölümlerinin ardından herkesi büyük bir heyecanının içerisine sürüklüyor. Yarışmacılar aralarında büyük bir rekabet içerisine girerek birinci olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun yanı sıra yarışma programında merak edilen sorular günden güne artıyor. Onlardan biri de şehir efsanesine dönen ancak gerçek olup olmadığı bilinmeyen yarışmacıların bölüm başına kazandıkları ücret...

    Masterchef 2020 yarışmacıları arasında yer alan; Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Eray Aksungur, Özgül Coşar, Emir Elidemir ve Sefa Okyay Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler ise geçtiğimiz sezonun heyecanını yükseltiyordu. Masterchef yaraşmasında yer alan isimlerin ise yarışmadan belli bir ücret aldığı hakkında birçok bilgi sosyal medyada bulunuyor. Peki, yarışmacılar ne kadar alıyor?

    Masterchef Türkiye'de yarışan yarışmacıların, yarışma programı süresi boyuncu geçimlerini nasıl sağladığı merak edilen konular arasında yerini aldı. İzleyici kitlesi yarışmacıların para alıp almadığını merak etmeye başladı. Arama motorlarında merak edilen konular araştırılmaya başladı. Milyonlarca kişi, "Masterchef yarışmacıları para alıyor mu?", "Bölüm başı ne kadar kazanıyorlar?" sorularına yanıt aradı.

        Survivor 2020'de yarışmacılara, yarışma dışındaki hayatlarında kazandıkları ücretler ön planda tutularak ödemeleri yapılıyor. Survivor yarışmacılarının ünlü isimler arasında yer alması ve yüksek meblağlar kazanması, yapılan ödemelerin artmasına neden oluyor. Survivor takımında yer alan yarışmacı ünlülere ödenen miktar 10.000 TL ve 70.000 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

        Geçtiğimiz yıllarda Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un aldığı ücret 40.000 TL olarak açıklanmıştı. Bunun yanı sıra eski futbolcu olan Sercan Yıldırım'ın ise 50.000 TL kazandığı belirtilmişti.

        Masterchef Türkiye programında zaman zaman ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmaların ardından yarışmacılar belli bir miktar para ödülü kazanıyor. Bu ödüllerde yarışmacıların ne kadar aldığı ise merak edilen konular arasında yerini alıyor.

            Ödüllü yarışmada birinci olan kişiler 25.000 TL para ödülünün sahibi oluyor. Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye programına katılan yarışmacıların her ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca yarışmacıların bölüm başına 10 bin TL ile 30 Bin TL arasında maaş aldığı tahmin edilmektedir.

            Merak edilen konular arasında Masterchef Türkiye yarışmacılarının yayınlanan her bölüm için para alıp almadıkları merak edilen konular arasında yer alıyordu. Yarışmacı adayların bölüm başına para alıp almadıkları ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

            Bunun yanı sıra yapılan açıklamalar doğrultusunda yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Yarışmada gerçekleşen ödül oyunları dışında yarışmacılara bölüm başı herhangi bir miktarda para verilmediği söylendi.
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