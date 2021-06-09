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    • Magazin
    • 09.06.2021 15:49
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    • 09.06.2021 15:49
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    Böğrüne çöken ızdırap can yakıyor! : Acının en timsal halini tadacak

    'da heyecan iyice artarken deniz kenarında Sadi ve Miço arasındaki yüzleşm seyircileri hüzünlendirecek. Vahit'in ölmesi Doktor Manolya'yı kahreden gelişmelerden birisi oldu. Sadi (Erkan Petekkaya), düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmaya gittikleri sırada Hamdi'ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzeni satın almak isteyen Hikmet'e tuzak kuran Miço ve Sadi'nin duygu dolu kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Bölümün ekranlarda sona ermesinin hemen ardından dün yayınlanan nda ortalığın iyice karışacağı gözlemleniyor.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Böğrüne çöken ızdırap can yakıyor! Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde geçen hafta Sadi ve Miço yüzleşmesinde gözyaşları sel oldu. Vahit Bey'in doktor hanıma bıraktığı mektup Manolya Hanım'ı kahrederken Sadi ise yine geçmişiyle burun buruna geldi. Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit'in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Manolya Hanım'ı kahretti. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanını bekliyor. Kırmızı Oda yeni bölümüyle 11 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.

    MİTRA'NIN ACISI

    Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Mitra'nın (Melisa Aslı Pamuk) kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, kendisini affedip hayata yeniden başlaması gerektiğini söyleyerek Mitra'nın acısını yatıştırdı.

    Zafer (Yiğit Özşener), Mitra ile hikayesi de yarım kalınca hayatında hissettiği eksikliği Doktor Hanım'la paylaşırken, eşi Nihal'e karşı yeni bir adım attı. Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit'in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Hanım'ı derinden etkiledi.

    Sadi (Erkan Petekkaya), düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmaya gittikleri sırada Hamdi'ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzeni satın almak isteyen Hikmet'e tuzak kuran Miço ve Sadi'nin duygu dolu kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

        Aristokrat bir ailede katı kurallarla büyüyen ve üzerine yüklenen sorumluluklardan kendini unutan Nurcihan (Itır Esen), tıpkı ailesinin diğer fertleri gibi değişme isteği duyunca, Doktor Hanım ona birlikte yeni bir başlangıç yapmayı teklif etti.

        Vahit (Uğur Yücel), evliliğinin ilk yıllarında intihara kalkışarak eşi Nurcihan'ı çok üzdüğünü paylaşırken, Doktor Hanım'ın sözünü dinlemeye karar verip geçmişini unutup huzuru Nurcihan'la birlikte yakalamaya karar verdi.

        Mitra (Melisa Aslı Pamuk), sevgilisi Yasin'in bir önceki kız arkadaşının intikamını kendisinden almaya çalışarak onu istismar ettiğini anlatınca, Doktor Hanım, Mitra'nın yaşadığı suçluluk duygusunu hafifletmeye çalıştı.

            Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile beraberken Selçuk'a yakalanınca Hamdi'nin ona yüz çevirdiğini ve mutluluğunun yarım kaldığını paylaştı. Yıllardır beklediği Miço'nun karşısına çıkıp onu birlikte çalıştığı Hikmet konusunda uyarması Sadi'yi yaraladı.
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            Haberler Magazin Böğrüne çöken ızdırap can yakıyor! Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı: Acının en timsal halini tadacak