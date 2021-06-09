Böğrüne çöken ızdırap can yakıyor! Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde geçen hafta Sadi ve Miço yüzleşmesinde gözyaşları sel oldu. Vahit Bey'in doktor hanıma bıraktığı mektup Manolya Hanım'ı kahrederken Sadi ise yine geçmişiyle burun buruna geldi. Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit'in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Manolya Hanım'ı kahretti. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanını bekliyor. Kırmızı Oda yeni bölümüyle 11 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.
MİTRA'NIN ACISI
Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Mitra'nın (Melisa Aslı Pamuk) kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, kendisini affedip hayata yeniden başlaması gerektiğini söyleyerek Mitra'nın acısını yatıştırdı.
Zafer (Yiğit Özşener), Mitra ile hikayesi de yarım kalınca hayatında hissettiği eksikliği Doktor Hanım'la paylaşırken, eşi Nihal'e karşı yeni bir adım attı. Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit'in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Hanım'ı derinden etkiledi.
Sadi (Erkan Petekkaya), düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmaya gittikleri sırada Hamdi'ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzeni satın almak isteyen Hikmet'e tuzak kuran Miço ve Sadi'nin duygu dolu kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.