Böğrüne çöken ızdırap can yakıyor! Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde geçen hafta Sadi ve Miço yüzleşmesinde gözyaşları sel oldu. Vahit Bey'in doktor hanıma bıraktığı mektup Manolya Hanım'ı kahrederken Sadi ise yine geçmişiyle burun buruna geldi. Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit'in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Manolya Hanım'ı kahretti. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanını bekliyor. Kırmızı Oda yeni bölümüyle 11 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.

MİTRA'NIN ACISI

Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Mitra'nın (Melisa Aslı Pamuk) kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, kendisini affedip hayata yeniden başlaması gerektiğini söyleyerek Mitra'nın acısını yatıştırdı.