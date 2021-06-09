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    • Magazin
    • 09.06.2021 20:25
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    • 09.06.2021 20:25
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? , ? Sorgulaması yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenen fenomen yarışmada her Salı olduğu gibi yine bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. İzlemeyi kaçıranlar merakla neler yaşandığını araştırmaya başladı. Finale az bir zaman kala nasıl şekillendi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? Aleyna mı, Ayşe mi yoksa Steven mı adaya veda etti? Exxen Survivor SMS sıralaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. TV8'de her sezonu izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmanın 2021 sezonunda zorlu parkur mücadelesi devam ediyor ve yarışmacılar rekabet halinde yarışıyor. Finale az bir zaman kala Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte yaşanan gelişmeler…

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya göndermişti. Ardından dokunulmazlığı kazanan Berkay, Steven'ı seçti ve üçüncü dokunulmaz olan İsmail Balaban ise Ayşe'yi eleme adayı gösterdi. Salı akşamı gerçekleştirilen eleme konseyinde adaya veda eden isim netleşti. Üç kişi arasında yapılan oylama sonucu en az oyu alan Steven Survivor'a veda etti.

    EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

    KIRMIZI TAKIM

    İsmail Balaban

    Aleyna

    Batuhan

    Berkay

        MAVİ TAKIM

        Ayşe

        Dora

        Poyraz

        SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

        Survivor Steven Salam, ''2016'dan beri peşine koştum, vazgeçmedim, inandım, bir gün olacak dedim ve oldu. İnandığınız sürece başaramayacağınız bir şey yoktur, bunu unutmayın. Wakanda Forever'' dedi.

        Steven Salam Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer almaktadır. Survivor Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

        Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

        Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.
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