Survivor kim elendi? Aleyna mı, Ayşe mi yoksa Steven mı adaya veda etti? Exxen Survivor SMS sıralaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. TV8'de her sezonu izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmanın 2021 sezonunda zorlu parkur mücadelesi devam ediyor ve yarışmacılar rekabet halinde yarışıyor. Finale az bir zaman kala Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte yaşanan gelişmeler…
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya göndermişti. Ardından dokunulmazlığı kazanan Berkay, Steven'ı seçti ve üçüncü dokunulmaz olan İsmail Balaban ise Ayşe'yi eleme adayı gösterdi. Salı akşamı gerçekleştirilen eleme konseyinde adaya veda eden isim netleşti. Üç kişi arasında yapılan oylama sonucu en az oyu alan Steven Survivor'a veda etti.
EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI
KIRMIZI TAKIM
İsmail Balaban
Aleyna
Batuhan
Berkay