SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Survivor Steven Salam, ''2016'dan beri peşine koştum, vazgeçmedim, inandım, bir gün olacak dedim ve oldu. İnandığınız sürece başaramayacağınız bir şey yoktur, bunu unutmayın. Wakanda Forever'' dedi.

Steven Salam Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer almaktadır. Survivor Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.