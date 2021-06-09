Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.06.2021 19:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 19:59
    ABONE OL

    ! ! Uç bölgesinde dengeler değişiyor…

    ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisi için ! sorgulamaları gündemde sıklıkla yapılır oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu sahneler yaşanacak. Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesinin ardından uç bölgesindeki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Diğer yandan Malhun Hatun’un vereceği müjdenin ne olduğu yeni bölümde belli olacak. İşte 62. bölüm izleme linki…

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 62. bölüm CANLI izle!

    Kuruluş Osman 62. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. ATV'de her Çarşamba akşamı izlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümünde yine nefes kesen anlar yaşanacak. Bu hafta Malhun Hatun'un Osman Bey'e vereceği müjdenin ne olduğu merak ediliyor. Moğol Valisi Yargıcı'nın yeni hamlesi ile herkesi zor durumda bırakmaya hazırlanıyor. İnternet üzerinden canlı yayın olarak izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 62. bölüm linkini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

    Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

    MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

    İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

        MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

        Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

        Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

        Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Haberler Magazin Kuruluş Osman 62. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle! Uç bölgesinde dengeler değişiyor…