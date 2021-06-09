Kuruluş Osman 62. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. ATV'de her Çarşamba akşamı izlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümünde yine nefes kesen anlar yaşanacak. Bu hafta Malhun Hatun'un Osman Bey'e vereceği müjdenin ne olduğu merak ediliyor. Moğol Valisi Yargıcı'nın yeni hamlesi ile herkesi zor durumda bırakmaya hazırlanıyor. İnternet üzerinden canlı yayın olarak izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 62. bölüm linkini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
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OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK
Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.
MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR
İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.