Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Demirkol ise mekandan Simge Sütşurup ile ayrıldı. İkili, aynı araç içerisinde objektiflere takıldı.Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikiliden Simge Sütşurup, eliyle yüzünü gizlemeye çalışarak akılları daha da karıştırdı.Daha sonra kısa süreli camı açıp arkadaş olduklarını söyleyen ikili, her ne kadar "Aramızda bir şey yok" dese de, ikilinin halleri yeni bir aşkın habercisi gibiydi.Musti, Melis Sütşurup'un yaş günü için romantik jestler yapmayı ihmal etmedi.

SİMGE SÜRŞURUOP INSTAGRAM HESABI

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