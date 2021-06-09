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    • Magazin
    • 09.06.2021 19:02
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    • 09.06.2021 19:10
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    , ? Instagram hesabı nedir? ?

    , ? Instagram hesabı nedir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı ve Popçu Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup için organize ettiği kutlamada yeni bir aşk iddiası ortaya çıktı. Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol’un aynı araçta görülmesi havada aşk kokusu var dedirtti. Peki ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Simge Sütşurup kimdir, kaç yaşında?

    Simge Sütşurup kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol sevgili mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Demir Doğukol şimdi Mustafa Sandal'ın sevgilisinin kardeşi Simge sürşurup ile görüntülenince aşk iddiaları da ortaya çıktı. Peki haberler doğru mu?

    SİMGE SÜTŞURUP İLE DOĞU DEMİRKOL SEVGİLİ Mİ?

    Mustafa Sandal, önceki gün 32 yaşına basan sevgilisi Melis Sütşurup için mütevazı bir kutlama organize etti. Etiler'deki bir mekanda gerçekleşen yemeğe ünlü çiftin yanı sıra Melis Sütşurup'un kardeşi Simge ile Musti'nin aynı zamanda yakın dostu da olan komedyen Doğu Demirkol katıldı.
    Çıkışta araca binerken gazetecilere seslenen Sandal, "Melis'in doğum gününü kutladık. Teşekkürler arkadaşlar" diyerek mekandan ayrıldı.

    Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Demirkol ise mekandan Simge Sütşurup ile ayrıldı. İkili, aynı araç içerisinde objektiflere takıldı.Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikiliden Simge Sütşurup, eliyle yüzünü gizlemeye çalışarak akılları daha da karıştırdı.Daha sonra kısa süreli camı açıp arkadaş olduklarını söyleyen ikili, her ne kadar "Aramızda bir şey yok" dese de, ikilinin halleri yeni bir aşkın habercisi gibiydi.Musti, Melis Sütşurup'un yaş günü için romantik jestler yapmayı ihmal etmedi.

    SİMGE SÜRŞURUOP INSTAGRAM HESABI

    @simges85_

        DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

        Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Önceleri Sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video çalışmaları yaparak sözlük sitelerinin dikkatini çeken Doğu, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

        Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

        2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı. Aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı.

        2020 yılı Ocak ayında TRT1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adlı ilk Televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 yılının son gününde Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

        2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki "Doğu" adlı dizide oynuyor. Aynı yıl Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.
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