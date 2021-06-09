Simge Sütşurup kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol sevgili mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Demir Doğukol şimdi Mustafa Sandal'ın sevgilisinin kardeşi Simge sürşurup ile görüntülenince aşk iddiaları da ortaya çıktı. Peki haberler doğru mu?
SİMGE SÜTŞURUP İLE DOĞU DEMİRKOL SEVGİLİ Mİ?
Mustafa Sandal, önceki gün 32 yaşına basan sevgilisi Melis Sütşurup için mütevazı bir kutlama organize etti. Etiler'deki bir mekanda gerçekleşen yemeğe ünlü çiftin yanı sıra Melis Sütşurup'un kardeşi Simge ile Musti'nin aynı zamanda yakın dostu da olan komedyen Doğu Demirkol katıldı.
Çıkışta araca binerken gazetecilere seslenen Sandal, "Melis'in doğum gününü kutladık. Teşekkürler arkadaşlar" diyerek mekandan ayrıldı.
Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Demirkol ise mekandan Simge Sütşurup ile ayrıldı. İkili, aynı araç içerisinde objektiflere takıldı.Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikiliden Simge Sütşurup, eliyle yüzünü gizlemeye çalışarak akılları daha da karıştırdı.Daha sonra kısa süreli camı açıp arkadaş olduklarını söyleyen ikili, her ne kadar "Aramızda bir şey yok" dese de, ikilinin halleri yeni bir aşkın habercisi gibiydi.Musti, Melis Sütşurup'un yaş günü için romantik jestler yapmayı ihmal etmedi.
SİMGE SÜRŞURUOP INSTAGRAM HESABI
@simges85_