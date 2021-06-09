Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam dikkat çekecek gelişmeler peş peşe yaşanacak. Osman Bey'in eşi Malhun Hatun müjdeli haberi kendisiyle paylaşacak. Bu sahnelerin ardından tarihi detaylar sık sık araştırılıyor. Peki, Osman Bey ile Malhun Hatun çocukları kimlerdir? Kuruluş Osman Orhan Bey kimdir, kim oynayacak? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN ORHAN BEY KİMDİR, KİM OYNAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey'i kimin oynayacağı henüz belli olmadı. Orhan Bey'in çocukluğunu oynayacak kişinin gelecek sezon belli olması bekleniyor.
İşte Osman Bey'in çocukları;
OSMAN GAZİ'NİN ERKEK ÇOCUKLARI
Orhan Bey (1281 - 1362)
Çoban Bey (1283 - 1337)
Pazarlı Bey (1285 - 1311)
Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
Hamid Bey (1288 - 1329)
Melik Bey (1290 - 1366)
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.