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    • Magazin
    • 09.06.2021 18:18
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    • 09.06.2021 18:18
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    kimlerdir? , kim oynayacak?

    ATV ekranlarında izleyicisini ekran başına kilitleyen 'da bu akşam Malhun Hatun, Osman Bey'e müjdeli haberi veriyor. Dizinin yayınlandığı saatlerde ise tarihi bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Osmanlı Devleti 2. padişahı Orhan Bey'in hayatına dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, kimlerdir? Kuruluş Osman , kim oynayacak? İşte detaylar...

    Kuruluş Osman Orhan Bey kimdir, kim oynayacak?

    Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam dikkat çekecek gelişmeler peş peşe yaşanacak. Osman Bey'in eşi Malhun Hatun müjdeli haberi kendisiyle paylaşacak. Bu sahnelerin ardından tarihi detaylar sık sık araştırılıyor. Peki, Osman Bey ile Malhun Hatun çocukları kimlerdir? Kuruluş Osman Orhan Bey kimdir, kim oynayacak? İşte merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN ORHAN BEY KİMDİR, KİM OYNAYACAK?

    Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey'i kimin oynayacağı henüz belli olmadı. Orhan Bey'in çocukluğunu oynayacak kişinin gelecek sezon belli olması bekleniyor.

    İşte Osman Bey'in çocukları;

    OSMAN GAZİ'NİN ERKEK ÇOCUKLARI

    Orhan Bey (1281 - 1362)
    Çoban Bey (1283 - 1337)
    Pazarlı Bey (1285 - 1311)
    Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
    Hamid Bey (1288 - 1329)
    Melik Bey (1290 - 1366)

    MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.

        Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

        YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

        Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti.

        Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı.

            ORHAN BEY KİMDİR?

            Orhan Gazi veya Orhan Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur.
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            Haberler Magazin Osman Bey ile Malhun Hatun çocukları kimlerdir? Kuruluş Osman Orhan Bey kimdir, kim oynayacak?