Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.06.2021 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 16:55
    ABONE OL

    'e Kerem Bürsin aşkı yaradı! 'Yataktan çıkmak istemediğim günler' oluyor diyor... 1 dakika yetti cayır cayır yakıyor

    Son dönemin adından en çok söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncusu yine tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşıma imza attı. Son dönemde '' dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile (34) yaşadığı aşkla konuşulan güzel oyuncu Hande Erçel (27), Vogue dergisine röportaj vermiş ve Erçel, verdiği pozlarla ve açıklamalarıyla bir kez daha magazin gündemine oturmuştu. O röportajın 1 dakikalık videosunu yayınlandı Hande Erçel ve sonrasında olanlar oldu.

    Hande Erçel'e Kerem Bürsin aşkı yaradı 'Yataktan çıkmak istemediğim günler'

    Hande Erçel'e Kerem Bürsin aşkı yaradı! 'Yataktan çıkmak istemediğim günler' oluyor diyor... 1 dakika yetti cayır cayır yakıyor... Kerem Bürsin ile aşk yaşadığını uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz ay kabul eden ve mutlu olduklarını söyleyen Hande Erçel, Vogue dergisine verdiği röportajda hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemin adından en çok söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncusu Hande Erçel yine tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşıma imza attı. Sadece 1 dakikalık videosu ile sosyal medyanın gündemine damgasını vuran güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

    Sosyal medyada en çok takip edilen yıldız oyuncuların başında yer alan Hande Erçel, son dönemde her hareketi ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Uzun bir süredir magazin dünyasının gündeminde ilk 3 sırada yer alan güzel oyuncu, başarılı oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da dikkat çekiyor. Instagram üzerinde 22 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel yine ortalığı yangın yerine çeviren paylaşımlara imza attı.



        Kişisel sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sunduğu 1 dakikalık videoyu paylaşan Hande Erçel, sadece 3 saat gibi bir süre içinde 1 milyondan fazla izlenme aldı.

        Video boyunca giydiği bikini ve mayoları ile akılları başından alan güzel oyuncunun bu paylaşımlarına adeta beğeni yağdı. "Setlerde çok ciddi bir sorumluluğu üstlenmeyi, ekiple uyum içinde çalışmanın önemini, geçirilen uzun çalışma saatlerinden sonra sabırlı ve anlayışlı kalabilmeyi, çalışma arkadaşlarımla empati kurmanın önemini öğrendim. Hala da öğrenmeye ve değişmeye devam ediyorum." açıklamasını yapan Erçel, Vogue dergisine konuştu.

        Güzel oyuncu, "Hayallerim her zaman uçsuz bucaksızdı. Büyük hayaller kurup onların peşinden gitmek için çok çalıştım. Bir noktada gerçekleşeceğini biliyordum ama bu denli tanınıp sevilebileceğimi tahmin etmemiştim" açıklamasıyla da hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

            Hande Erçel, röportajında "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse üzgün olduğum zamanlarda çok fazla güldüğümü, saçmaladığımı bilmez. Gece denize girmek ve hiç durmadan dans etmek, sorunlarımın üstesinden gelebilmek için kullandığım yöntemlerden bazıları" dedi.

            Pozlarıyla hayranlarını mest eden Erçel, "Benim de yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor. Öyle günlerde kendime biraz izin verip o duyguyu yaşıyorum. Sonrasında kendime, bana benden başka kimsenin faydası olmayacağını hatırlatarak, hayatımın merkezine kendimi alıp motive olmaya çalışıyorum" dedi.

            "DEĞİŞMEYE DEVAM EDİYORUM"

            Erçel işiyle ilgili ise şunları söyledi: "Setlerde çok ciddi bir sorumluluğu üstlenmeyi, ekiple uyum içinde çalışmanın önemini, geçirilen uzun çalışma saatlerinden sonra sabırlı ve anlayışlı kalabilmeyi, çalışma arkadaşlarımla empati kurmanın önemini öğrendim. Hala da öğrenmeye ve değişmeye devam ediyorum.

                Belli bir tanınırlığa ulaştıktan sonra iyi kötü çok fazla eleştiriyi sindirip bu eleştirileri kendimi geliştirmek için avantaja dönüştürmeye çalışmak beni ilk zamanlarda çok zorladı. Her karakterle birlikte yeni bir kapı aralanıyor ve her birinde ayrı yönler, ayrı duygular keşfediyorsunuz."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İhmali inkar eden İmamoğlu'na İSKİ hatırlatması!
                Haberler Magazin Hande Erçel'e Kerem Bürsin aşkı yaradı! 'Yataktan çıkmak istemediğim günler' oluyor diyor... 1 dakika yetti cayır cayır yakıyor