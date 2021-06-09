Hande Erçel'e Kerem Bürsin aşkı yaradı! 'Yataktan çıkmak istemediğim günler' oluyor diyor... 1 dakika yetti cayır cayır yakıyor... Kerem Bürsin ile aşk yaşadığını uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz ay kabul eden ve mutlu olduklarını söyleyen Hande Erçel, Vogue dergisine verdiği röportajda hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemin adından en çok söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncusu Hande Erçel yine tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşıma imza attı. Sadece 1 dakikalık videosu ile sosyal medyanın gündemine damgasını vuran güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.