"Dostum değilsin ulan Savaş!" yorumları Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle sosyal medya platformlarında sıkça yapılmaya başlandı. EDHO 199. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli ve dostlarının intikamını nasıl alacağını merak ediyor. Özellikle bu acı veda sonrası Kimsesiz Yaşar geri gelsin sesleri ayyuka çıkıyor. Olgun Şimşek tarafından canlandırılan Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuş ve onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından sık sık dile getiriliyor. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölümü beklemeye başladı.

HAŞMET FAÇALI'NIN İNTİKAMI

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.