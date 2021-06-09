Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.06.2021 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 13:32
    ABONE OL

    Dostum değilsin ulan Savaş! : Kimsesiz Yaşar geri gelsin sesleri ayyuka çıkıyor

    Ölümlerin herkesi kahrettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı. Ancak Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de dahil etti. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı plan sonrası Şahin Ağa'yı kurtardı. İzleyiciler Doğan Baba'nın ölümünün ardından nı bekliyor. Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle "Dostum değilsin ulan Savaş!" yorumları yapılırken sosyal medyada Kimsesiz Yaşar'ın geri gelmesi isteniyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    "Dostum değilsin ulan Savaş!" yorumları Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle sosyal medya platformlarında sıkça yapılmaya başlandı. EDHO 199. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli ve dostlarının intikamını nasıl alacağını merak ediyor. Özellikle bu acı veda sonrası Kimsesiz Yaşar geri gelsin sesleri ayyuka çıkıyor. Olgun Şimşek tarafından canlandırılan Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuş ve onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından sık sık dile getiriliyor. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölümü beklemeye başladı.

    HAŞMET FAÇALI'NIN İNTİKAMI

    Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

    Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

    Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

        Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

        Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

            Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

            Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kanal İstanbul'da ilk kazma o tarihte vurulacak!
            Haberler Magazin Dostum değilsin ulan Savaş! EDHO 199. bölüm fragmanı: Kimsesiz Yaşar geri gelsin sesleri ayyuka çıkıyor