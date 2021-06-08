Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Behzat Uygur’a verdiği yanıt takipçilerini gülümsetti! Esprili paylaşım sosyal medyaya damga vurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" açıklamasında bulundu.
BAKAN KOCA'YA TWEET ATTI
Bakan Koca'nın açıklamasının ardından harekete geçen ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz" şeklinde bir tweet attı.
ESPRİLİ YANIT!
Behzat Uygur'un tweetini yanıtsız bırakmayan Bakan Koca ise ünlü tiyatrocuya verdiği esprili yanıtla takipçilerini gülümsetti.