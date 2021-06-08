Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Behzat Uygur’a verdiği yanıt takipçilerini gülümsetti! Esprili paylaşım sosyal medyaya damga vurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" açıklamasında bulundu.