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    • Magazin
    • 09.06.2021 01:11
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    • 09.06.2021 01:11
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    Sağlık Bakanı ’nın ’a verdiği yanıt takipçilerini gülümsetti! Esprili paylaşım sosyal medyaya damga vurdu

    , Sağlık Bakanı ’nın koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmasının ardından dikkat çeken bir tweet attı. Behzat Uygur’un “Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz” şeklindeki tweetini yanıtsız bırakmayan Bakan Koca ise ünlü tiyatrocuya verdiği esprili yanıtla takipçilerini gülümsetti. İşte detaylar…

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Behzat Uygur’a verdiği yanıt takipçilerini gülümsetti! Esprili paylaşım sosyal medyaya damga vurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" açıklamasında bulundu.

    BAKAN KOCA'YA TWEET ATTI
    Bakan Koca'nın açıklamasının ardından harekete geçen ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz" şeklinde bir tweet attı.

    ESPRİLİ YANIT!
    Behzat Uygur'un tweetini yanıtsız bırakmayan Bakan Koca ise ünlü tiyatrocuya verdiği esprili yanıtla takipçilerini gülümsetti.

        Behzat Uygur'un tweetini alıntılayan Bakan Koca, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" ifadelerini kullandı.

        Bakan Koca'nın Uygur'a verdiği yanıt, takipçilerini gülümsetirken kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

        İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı…
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