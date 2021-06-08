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    • Magazin
    • 08.06.2021 10:09
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    • 08.06.2021 10:30
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    Ünlü sanatçı ’ye büyük şok: Cipi önce arızalandı sonra çalındı

    ’da sanatçı ’nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli’nin fotoğrafları da çıktı. Olaya sosyal medyadan tepki veren Kekilli, "Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!" dedi.

    İHA
    Ünlü sanatçıya büyük şok!

    Olay merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi.

    Ünlü sanatçıya büyük şok!

    Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında 34 HR 6999 plakalı cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi.

    Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir oto tamirhanesinden cipin çalındığını belirledi.

    Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli'ye ait olduğunu saptadı. Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli'nin fotoğrafları da çıktı.

        Polis zanlıları bulmak için cipte parmak izi çalışması yaptıktan sonra Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti.

        TAMAM HOŞGÖRÜLÜYÜM DE
        Aracının çalınması ve geri bulunmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki veren Kekilli, "Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim.



        Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"         dedi.

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        Haberler Magazin Ünlü sanatçı Murat Kekilli’ye büyük şok: Cipi önce arızalandı sonra çalındı