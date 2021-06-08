Olay merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi.
Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında 34 HR 6999 plakalı cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir oto tamirhanesinden cipin çalındığını belirledi.
Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli'ye ait olduğunu saptadı. Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli'nin fotoğrafları da çıktı.