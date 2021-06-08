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    • Magazin
    • 08.06.2021 10:27
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    • 08.06.2021 10:27
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    Hoş geldin Orhan Bey! : Gözünü daldan budaktan sakınmayacak

    2. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren 'da Kayı Obası'nda yüzleri güldürecek haber geliyor. Osman Bey'in eşi Malhun Hatun Kayı beyinin yeni varisi Orhan'ı dünyaya getiriyor. Ayrıca Osman Bey büyük bir planla ele geçirdiği Noyan'ın oğlu Kara Şaman Togay'ı infaz ediyor. nda yaşanacak gelişmelerle heyecan artacak ve Orhan Bey'in doğduğu haberi sevinç dolu anlar yaşanmasına neden olacak. Togay'ın cezasını bizzat kesen Osman Bey vergi meselesiyle uğraşacak. Ayrıca Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Hoş geldin Orhan Bey! Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Osman Bey'in varisinin dünyaya gelmesi obada büyük sevinç Gözünü daldan budaktan sakınmayacak. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlayacak ve bu uğurda her türlü ittifaka katılacak. Bunun haberini alan Osman Bey ise bu ittifakı bozmak için harekete geçecek. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğacak.Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken karşısında yine Türkleri bulacak. İşte Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

    OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

    Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.

    Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

    MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

    İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir.

        Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

        MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

        Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek?

        Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek?

            Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

            ORHAN BEY KİMDİR?

            Orhan Gazi veya Orhan Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur.
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            Haberler Magazin Hoş geldin Orhan Bey! Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı: Gözünü daldan budaktan sakınmayacak