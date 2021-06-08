Hoş geldin Orhan Bey! Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Osman Bey'in varisinin dünyaya gelmesi obada büyük sevinç Gözünü daldan budaktan sakınmayacak. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlayacak ve bu uğurda her türlü ittifaka katılacak. Bunun haberini alan Osman Bey ise bu ittifakı bozmak için harekete geçecek. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğacak.Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken karşısında yine Türkleri bulacak. İşte Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.