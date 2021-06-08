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    • Magazin
    • 08.06.2021 07:59
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    • 08.06.2021 08:00
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    Öfke tohumları saçarak kükreyecek! 41. bölüm fragmanı: Dar boğazı tahakkümsüz aşıyor

    Duyguların sel olup aktığı dizisinde geçen hafta Sadi ve Miço yüzleşmesinde gözyaşları sel oldu. Vahit Bey'in doktor hanıma bıraktığı mektup Manolya Hanım'ı kahrederken Sadi ise yine geçmişiyle burun buruna geldi. Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit’in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Manolya Hanım'ı kahretti. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla nı bekliyor. Kırmızı Oda yeni bölümüyle 11 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sadi ve Miço arasındaki yüzleşmenin seyircileri hüzünlendirdiği Kırmızı Oda'da Vahit'in ölmesi Doktor Manolya'yı kahreden gelişmelerden birisi oldu. Sadi (Erkan Petekkaya), düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmaya gittikleri sırada Hamdi'ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzeni satın almak isteyen Hikmet'e tuzak kuran Miço ve Sadi'nin duygu dolu kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Bölümün ekranlarda sona ermesinin hemen ardından Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı için heyecan arşa çıkarken gözler TV 8 ekranlarına çevrildi.

    MİTRA'NIN ACISI

    Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Mitra'nın (Melisa Aslı Pamuk) kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, kendisini affedip hayata yeniden başlaması gerektiğini söyleyerek Mitra'nın acısını yatıştırdı.

    Zafer (Yiğit Özşener), Mitra ile hikayesi de yarım kalınca hayatında hissettiği eksikliği Doktor Hanım'la paylaşırken, eşi Nihal'e karşı yeni bir adım attı.

    Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit'in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Hanım'ı derinden etkiledi.

        Sadi (Erkan Petekkaya), düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmaya gittikleri sırada Hamdi'ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzeni satın almak isteyen Hikmet'e tuzak kuran Miço ve Sadi'nin duygu dolu kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

        Aristokrat bir ailede katı kurallarla büyüyen ve üzerine yüklenen sorumluluklardan kendini unutan Nurcihan (Itır Esen), tıpkı ailesinin diğer fertleri gibi değişme isteği duyunca, Doktor Hanım ona birlikte yeni bir başlangıç yapmayı teklif etti.

        Vahit (Uğur Yücel), evliliğinin ilk yıllarında intihara kalkışarak eşi Nurcihan'ı çok üzdüğünü paylaşırken, Doktor Hanım'ın sözünü dinlemeye karar verip geçmişini unutup huzuru Nurcihan'la birlikte yakalamaya karar verdi.

            Mitra (Melisa Aslı Pamuk), sevgilisi Yasin'in bir önceki kız arkadaşının intikamını kendisinden almaya çalışarak onu istismar ettiğini anlatınca, Doktor Hanım, Mitra'nın yaşadığı suçluluk duygusunu hafifletmeye çalıştı.

            Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile beraberken Selçuk'a yakalanınca Hamdi'nin ona yüz çevirdiğini ve mutluluğunun yarım kaldığını paylaştı. Yıllardır beklediği Miço'nun karşısına çıkıp onu birlikte çalıştığı Hikmet konusunda uyarması Sadi'yi yaraladı.

            'Kırmızı Oda' yeni bölümüyle 11 Haziran Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.
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            Haberler Magazin Öfke tohumları saçarak kükreyecek! Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı: Dar boğazı tahakkümsüz aşıyor