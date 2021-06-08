Sadi ve Miço arasındaki yüzleşmenin seyircileri hüzünlendirdiği Kırmızı Oda'da Vahit'in ölmesi Doktor Manolya'yı kahreden gelişmelerden birisi oldu. Sadi (Erkan Petekkaya), düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmaya gittikleri sırada Hamdi'ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzeni satın almak isteyen Hikmet'e tuzak kuran Miço ve Sadi'nin duygu dolu kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Bölümün ekranlarda sona ermesinin hemen ardından Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı için heyecan arşa çıkarken gözler TV 8 ekranlarına çevrildi.

MİTRA'NIN ACISI

Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Mitra'nın (Melisa Aslı Pamuk) kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, kendisini affedip hayata yeniden başlaması gerektiğini söyleyerek Mitra'nın acısını yatıştırdı.