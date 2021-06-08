Tolgahan Sayışman ile Almeda Abaziden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken ünlü çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

NE OLMUŞTU?

İkinci kez annelik duygusunu tadan Almeda Abazi, YouTube'da yayınladığı videoda hakkında merak edilenleri anlatmıştı.