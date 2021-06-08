2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi 2019'daEfehan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı.
Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin Alina adını verdikleri kızları dünyaya geldi.
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abaziden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken ünlü çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.
NE OLMUŞTU?
İkinci kez annelik duygusunu tadan Almeda Abazi, YouTube'da yayınladığı videoda hakkında merak edilenleri anlatmıştı.