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    • Magazin
    • 08.06.2021 20:09
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    • 08.06.2021 20:25
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    ile ’den müjdeli haber! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi

    ile ’den müjdeli haber geldi. 2019'da oğlu Efehan'ı kucaklarına alan ünlü çift, bugün ikinci kez anne-baba olma heyecanını yaşadı. Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden çift kızlarına kavuştu.

    Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu!

    2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi 2019'daEfehan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı.

    Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin Alina adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

    Tolgahan Sayışman ile Almeda Abaziden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken ünlü çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

    NE OLMUŞTU?
    İkinci kez annelik duygusunu tadan Almeda Abazi, YouTube'da yayınladığı videoda hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

        2008'de Miss Globe yarışmasını kazandığını, aynı yıl babasını kaybettiğini dile getiren Abazi, şu ifadeleri kullanmıştı: "Babam vefat edince Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelme kararı aldık. Zaten artık Tiran'da duramıyordum, her şey babamı hatırlatıyordu.

        Oğlum Efe'nin doğduğu gün, babamın ölümünü kabul ettiğim gün oldu. Keşke daha önce doğursaymışım diyorum, hayatımı değiştirdi."

        Almeda Abazi, sosyal medya hesabında yayınladığı karnı burnunda pozlarıyla da beğeni toplamıştı.
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