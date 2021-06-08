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    • Magazin
    • 08.06.2021 21:54
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    • 08.06.2021 22:10
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    ’dan 'ya bomba gönderme! "Bizim canlı yayın da açık kalmış" dedi ’e işaret etti

    Tarihçi ile buluşan ünlü oyuncu ve şarkıcı , sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Avşar, İlber Ortaylı ile olayına gönderme yaparak çektiği bir videoyu "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla paylaştı. İşte detaylar…

    Hülya Avşar’dan İlber Ortaylı'ya bomba gönderme!

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alan Avşar kızı, İlber Ortaylı ile Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak bir video çekti.

    Avşar, söz konusu videoda İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayının bittiğini düşünerek "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmasına işaret etti ve "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi.

    Ünlü şarkıcı, o anları Instagram hesabında "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

    Hülya Avşar'ın İlber Ortaylı ile çektiği video kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

        NE OLMUŞTU?
        Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmıştı.

        Yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı.

        Bu olay uzun süre sosyal medyanın gündeminden inmemişti.
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        Haberler Magazin Hülya Avşar’dan İlber Ortaylı'ya bomba gönderme! "Bizim canlı yayın da açık kalmış" dedi Cansu Canan Özgen’e işaret etti