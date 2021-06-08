Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alan Avşar kızı, İlber Ortaylı ile Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak bir video çekti.

Avşar, söz konusu videoda İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayının bittiğini düşünerek "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmasına işaret etti ve "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi.