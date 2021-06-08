EDHO Doğan Baba öldü mü? EDHO Doğan Baba diziden ayrılıyor mu? Ali Sürmeli kimdir?

EDHO Doğan baba öldü mü? EDHO Doğan Baba diziden ayrılıyor mu? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanması bekleniyor. En çok merak edilen konu ise Doğan Baba öldü mü oldu?
EDHO DOĞAN BABA ÖLDÜ MÜ?
Televizyon erkanlarının fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir aylık iddiası daha gündemde yer alıyor. Dizinin Doğan Babası Ali Sürmeli'nin ayrılacağı öne sürüldü.
Birsel Altuntaş haberinde, ''Doğan baba karakterini canlandıran Ali Sürmeli diziden ayrılıyor. Sürmeli geçen yıl önce pandemi nedeniyle diziden ayrılmak zorunda olmuş, ardından da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekipten uzak kalmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncunun nasıl veda edeceği merak konusu oldu.'' ifadelerini kullandı.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden 1985 yılında mezun olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı.
İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.