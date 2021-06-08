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    • Magazin
    • 08.06.2021 15:30
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    • 08.06.2021 15:30
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    alelade salladı anında linci yedi kaldı! Göz göre göre 'Gram makyaj yok' dedi yanıt gecikmedi 'yarım kilo var'

    Dekolteli ve sutyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bu kez sosyal medyanın alaya konusu oldu. Kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren ve Ajda Pekkan'a benzetilen Songül Karlı, yaptığı paylaşımına 'gram makyaj yok' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Ancak bunu sa takipçileri yemedi. Takipçileri Songül Karlı ile fena dalga geçti. İşte Songül Karlı'nın makyajsız hali olarak paylaştığı fotoğrafına yapılan yorumlar...

    Songül Karlı alelade salladı anında linci yedi kaldı!

    Songül Karlı alelade salladı anında linci yedi kaldı! Göz göre göre 'Gram makyaj yok' dedi yanıt gecikmedi 'yarım kilo var'... Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozu ile adından söz ettiren Songül Karlı sık sık verdiği frikikler ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez sıfır makyaj pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son paylaşımına yazdığı "Yüzümde gram makyaj yok" açıklaması yorum yağmuruna tutuldu.

    1991 yılından bu yana Türkiye'de kariyerinde ilerleyen ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı ve sunucu Songül Karlı, son dönemlerde ise göğüs dekolteli paylaşımları, estetik iddialarına verdiği yanıtlar ve spor yaparken paylaştığı pozlarıyla gündeme geliyordu.

    Bir dönem Metin Yüncü ile evli olan ve boşandıktan sonra yaptığı açıklamalarda, bu evlilik döneminde çok zor günler geçirdiğini dile getiren Songül Karlı, Yüncü'nün kendisini dolandırdığını ve yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç kaldığını dile getirmişti.

        Ünlü sunucu Karlı, hatta o dönemlerde Müge Anlı'nın programına katılmayı düşündüğünü bile itiraf etmişti. Ardından bu zor günleri yavaş yavaş geride bırakan Songül Karlı, bu zorlu süreçten sonra kendisini adeta spora verdi.

        Git gide daha da gençleşen ve daha fit bir fiziğe kavuşan Karlı, son dönemlerde özellikle de derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme geliyordu. Kendisine yöneltilen estetik iddialarına karşı "Estetiğim yok, sadece 3 kez göğüs küçülttürme ameliyatı oldum" şeklinde yanıt veren Karlı, sosyal medyadaki paylaşımında makyajsız olduğunu yazınca, sosyal medyanın da diline düştü.

        KİMSEYİ BİR TÜRLÜ İNANDIRAMADI

        Songül Karlı, son olarak geçtiğimiz haftalarda balkondan paylaştığı pozlarıyla gündeme gelmişti. Bir süredir derin göğüs dekolteleriyle, seksi spor pozlarıyla takipçilerini mest eden Songül Karlı, bu kez sosyal medya hesabından yüzünün yakın çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

            Songül Karlı söz konusu sosyal medya paylaşımına "Bu arada yüzümde bir gram makyaj yok" notunu düştü. Her ne kadar makyajsız olduğunu söylese de Karlı, takipçilerini bir türlü makyajsız olduğu konusunda inandıramadı.

            Hal böyle olunca da Songül Karlı'nın söz konusu paylaşımı ile ilgili birçok şaka yapıldı ve Karlı resmen dalga konusu oldu.
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            Haberler Magazin Songül Karlı alelade salladı anında linci yedi kaldı! Göz göre göre 'Gram makyaj yok' dedi yanıt gecikmedi 'yarım kilo var'