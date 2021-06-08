İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun Kuşatan, pratik, çözümcü ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN VE NURTEN KUŞATAN KAÇ BİLEZİK KAZANDI?



Aysun Hanım neredeyse her hafta bilezik kazanmayı başardı. Bu zamana kadar toplam 33 altın bilezik aldığı bilinmektedir.