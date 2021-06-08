Gelinim Mutfakta Aysun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Aysun kaç tane bilezik kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'de yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen yarışmada rekabet üst düzeyde. Eski yarışmacılardan Aysun sezon finali bölümlerinde performansını sergiliyor ve çokça birinciliği bulunan yarışmacının bu zamana kadar kaç bilezik kazandığı merak konusu oluyor. İşte yanıtı…
GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN KİMDİR?
1996 doğumlu olan ve aslen Sakaryalı olan Aysun Kuşatan, üniversitede eğitim görüyor. 5 yıldır evli olan Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu vardır.
İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun Kuşatan, pratik, çözümcü ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.
GELİNİM MUTFAKTA AYSUN VE NURTEN KUŞATAN KAÇ BİLEZİK KAZANDI?
Aysun Hanım neredeyse her hafta bilezik kazanmayı başardı. Bu zamana kadar toplam 33 altın bilezik aldığı bilinmektedir.