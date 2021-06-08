8 Haziran Survivor kim elendi? Exxen SMS sıralaması Survivor bu hafta kim gitti?

SURVİVOR'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Bu akşam iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları, Instagram'dan canlı yayın yapacaklar. Ve canlı yayında sorulan sorulara cevap verebilecekler. Ayrıca, kazanan takım, Türkiye'den gelen sevdiği eşyalara kavuşabilecek. Instagram canlı yayın Pazar günü yapılacak.

Survivor'da beş ayı geçen süre boyunca sevdiklerinden uzak kalan yarışmacılar için iletişim oyununun ayrı bir önemi var. Bu akşam, Survivor 2021'de iletişim oyunu öncesinde Murat Ceylan, iletişim ödülünü açıklayarak yarışmacıları çok sevindirdi. Mavi takım ve Kırmızı takım, son günlerine gelen Survivor'da moral depolamak için iletişim ödülünü kazanmak istedi ve ortaya müthiş karşılaşmalar çıktı. Oyunun ilk yarısında skorda denge vardı fakat Kırmızı takımda İsmail'in rahatsızlanıp çıkması sonrasında Mavi takım üstünlüğü ele geçirdi. Üst üste aldığı sayılar ile Kırmızı takım ile farkı açan Mavi takım, 10-4 skorla iletişim oyununu kazandı.