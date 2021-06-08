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    • 08.06.2021 23:34
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    • 09.06.2021 00:37
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    8 Haziran ? Exxen SMS sıralaması Survivor bu hafta kim gitti?

    ? 8 Haziran Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması Survivor kim elendi sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Survivor'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Bu haftaki eleme adayı 3 isimden birisi adaya veda edecek.

    takvim.com.tr
    8 Haziran Survivor kim elendi? Exxen SMS sıralaması Survivor bu hafta kim gitti?

    8 Haziran Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim gitti? Survivor Exxen SMS sıralaması, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da her hafta bir isim hem adaya hem de yarışmada birinci olma hayallerine elveda diyor. Bu hafta ise 3 kişi daha eleme potasına çıkarıldı.

    SURVİVOR KİM ELENDİ? ( 8 HAZİRAN )

    Salı akşamı gerçekleştirilen eleme konseyinde adaya veda eden isim netleşti. Üç kişi arasında yapılan oylama sonucu en az oyu alan Steven Survivor'a veda etti.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMDİR?

    Survivor 2021'de bu akşam yarışmacılar ilk olarak performans oyununda karşılaştı. Kazanan yarışmacı, çikolatalı bisküvili pasta ödülünü üç arkadaşını yararlandırabilecekti.

    Yarışmacılar, denge mekanizmasında önlerindeki vazoyu devirmemek için müthiş bir mücadele yaşandı. İlk elenen isim Dora olurken onu sırasıyla Ayşe, Batuhan, Poyraz, Aleyna ve Berkay takip etti. Son ikiye kalan Steven ile İsmail arasındaki nefes kesen karşılaşmadan galip çıkan Steven oldu.

        SURVİVOR'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

        Bu akşam iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları, Instagram'dan canlı yayın yapacaklar. Ve canlı yayında sorulan sorulara cevap verebilecekler. Ayrıca, kazanan takım, Türkiye'den gelen sevdiği eşyalara kavuşabilecek. Instagram canlı yayın Pazar günü yapılacak.

        Survivor'da beş ayı geçen süre boyunca sevdiklerinden uzak kalan yarışmacılar için iletişim oyununun ayrı bir önemi var. Bu akşam, Survivor 2021'de iletişim oyunu öncesinde Murat Ceylan, iletişim ödülünü açıklayarak yarışmacıları çok sevindirdi. Mavi takım ve Kırmızı takım, son günlerine gelen Survivor'da moral depolamak için iletişim ödülünü kazanmak istedi ve ortaya müthiş karşılaşmalar çıktı. Oyunun ilk yarısında skorda denge vardı fakat Kırmızı takımda İsmail'in rahatsızlanıp çıkması sonrasında Mavi takım üstünlüğü ele geçirdi. Üst üste aldığı sayılar ile Kırmızı takım ile farkı açan Mavi takım, 10-4 skorla iletişim oyununu kazandı.
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