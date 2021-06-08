8 Haziran Survivor kim elendi? Exxen SMS sıralaması Survivor bu hafta kim gitti?

8 Haziran Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim gitti? Survivor Exxen SMS sıralaması, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da her hafta bir isim hem adaya hem de yarışmada birinci olma hayallerine elveda diyor. Bu hafta ise 3 kişi daha eleme potasına çıkarıldı.
SURVİVOR KİM ELENDİ? ( 8 HAZİRAN )
Salı akşamı gerçekleştirilen eleme konseyinde adaya veda eden isim netleşti. Üç kişi arasında yapılan oylama sonucu en az oyu alan Steven Survivor'a veda etti.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMDİR?
Survivor 2021'de bu akşam yarışmacılar ilk olarak performans oyununda karşılaştı. Kazanan yarışmacı, çikolatalı bisküvili pasta ödülünü üç arkadaşını yararlandırabilecekti.
Yarışmacılar, denge mekanizmasında önlerindeki vazoyu devirmemek için müthiş bir mücadele yaşandı. İlk elenen isim Dora olurken onu sırasıyla Ayşe, Batuhan, Poyraz, Aleyna ve Berkay takip etti. Son ikiye kalan Steven ile İsmail arasındaki nefes kesen karşılaşmadan galip çıkan Steven oldu.