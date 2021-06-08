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    • Magazin
    • 08.06.2021 17:42
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    • 08.06.2021 17:42
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    ? ? Nerede, ne zaman çekildi?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Özellikle dizi ve film severler daha önce sinema salonlarında izlenen ve ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Öldür Beni Sevgilim film ile ilgili araştırmalara başladı. Peki ? Nerede, ne zaman çekildi? İşte henüz izlememiş olanlar için detaylar…

    takvim.com.tr
    Öldür Beni Sevgilim film konusu nedir?

    Öldür Beni Sevgilim film konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vizyondayken izleme fırsatı bulamayanlar bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan Öldür Beni Sevgilim filmini izlemek istiyor ve öncesinde hakkındaki bilgileri araştırır oldu. Başrollerinde Murat Boz'un yer aldığı filme dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU VE OYUNCULARI

    Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır.

    Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

        Şenol Sönmez'in yönetmenliğini yaptığı filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Kaynak: Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim konusu ne? Nerede çekildi?

        ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 2019 yapımı Türk filmi olan Öldür Beni Sevgilim'in çekimleri Fethiye'de gerçekleşti.

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