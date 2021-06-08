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    • Magazin
    • 08.06.2021 17:02
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    • 08.06.2021 17:02
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    'dan sonra fırtınalar estirecek! ne zaman başlayacak? dizisi oyuncu kadrosu açıklandı mı?

    ne zaman başlayacak? Sorusu diziseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Dün akşam final bölümüyle ekranlara gelen nin miladı dolmuş oldu. 4 sezondur fırtınalar estiren ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisinin finalinde yayıncı ve yapımcı kuruluş tarafından resmen dizisinin tanıtımı yapıldı. Bu gelişmeler sonrası Üç Kuruş dizisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. Peki, , oyuncu kadrosu belli mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

    Dün akşam final bölümüyle ekranlara gelen Çukur dizisinin miladı dolmuş oldu. 4 sezondur fırtınalar estiren ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur dizisinin finalinde yayıncı ve yapımcı kuruluş tarafından resmen Üç Kuruş dizisinin tanıtımı yapıldı. Bu gelişmeler sonrası Üç Kuruş dizisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosu belli mi? İşte detaylar...

    Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, dün akşam 131. bölümü ile izleyicisine veda etti. Aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Çukur'un finalinde, yayıncı ve yapımcı kuruluş tarafından resmen Üç Kuruş dizisinin tanıtımı yapıldı.

    Bu gelişmenin ardından Çukur hayranları başta olmak üzere seyirciler, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncu kadrosu belli mi? İşte Üç Kuruş dizisi hakkında detaylar...

    ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Çukur'un ekranlara veda edeceği haberinin gelmesinin ardından yerine getirilmesi planlanan ''Üç Kuruş'' adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti.

    Üç Kuruş dizisinin yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.

        ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU BELLİ Mİ?

        Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine ''Üç Kuruş'' adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi.

        TV100'den Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, dizinin başrolü için görüşülen erkek oyunculardan birinin ise Medcezir ve Mucize Doktor dizilerindeki oyunculuğuyla akıllara kazınan Taner Ölmez olduğu öne sürüldü.

        Başrol için ismi geçen Taner Ölmez'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Aras Bulut İynemli ve diğer Çukur oyuncularının dizide yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

        Genç oyuncu Taner Ölmez, son olarak Mucize Doktor dizisiyle ekranlara gelmiş ve Ali Vefa karakterini canlandırmıştı.
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