Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, dün akşam 131. bölümü ile izleyicisine veda etti. Aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Çukur'un finalinde, yayıncı ve yapımcı kuruluş tarafından resmen Üç Kuruş dizisinin tanıtımı yapıldı.

Bu gelişmenin ardından Çukur hayranları başta olmak üzere seyirciler, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncu kadrosu belli mi? İşte Üç Kuruş dizisi hakkında detaylar...