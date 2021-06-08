Dün akşam final bölümüyle ekranlara gelen Çukur dizisinin miladı dolmuş oldu. 4 sezondur fırtınalar estiren ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur dizisinin finalinde yayıncı ve yapımcı kuruluş tarafından resmen Üç Kuruş dizisinin tanıtımı yapıldı. Bu gelişmeler sonrası Üç Kuruş dizisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosu belli mi? İşte detaylar...
Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, dün akşam 131. bölümü ile izleyicisine veda etti. Aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Çukur'un finalinde, yayıncı ve yapımcı kuruluş tarafından resmen Üç Kuruş dizisinin tanıtımı yapıldı.
Bu gelişmenin ardından Çukur hayranları başta olmak üzere seyirciler, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncu kadrosu belli mi? İşte Üç Kuruş dizisi hakkında detaylar...
ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çukur'un ekranlara veda edeceği haberinin gelmesinin ardından yerine getirilmesi planlanan ''Üç Kuruş'' adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti.
Üç Kuruş dizisinin yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.