Survivor eleme adayları kimler oldu? 7 Haziran Survivor'da eleme potasına çıkan isimler!

Survivor eleme adayları 7 Haziran 2021! Survivor'da büyük finale doğru adım adım gidiliyor. Yarışmaya bu hafta kimin veda edeceği ise merak ediliyor. Eleme potasına çıkan isimler belli olurken, adada dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verildi. Bu akşamki oyunda, dokunulmazlığı kazanan isim İsmail Balaban oldu. Peki; 7 Haziran Survivor eleme adayları kimlerdir? Dün yapılan oyunlarda; Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven eleme adayı olarak gösterilmişti.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 HAZİRAN!
Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu Poyraz kazandı ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını verdi. İkinci adayı ise birinci olan Berkay açıkladı. İkinci eleme adayı ise mavi takımdan Steven oldu.
Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail, ada konseyinde bir isim söyledi. İsmail konseyde Ayşe'nin ismini verdi. Böylece Survivor eleme potasına Aleyna, Steven ve Ayşe girdi.
Üçüncü aday ise henüz belli olmadı.
DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?
Oyunun ilk turunda Dora ile karşılaşan Aleyna Kalaycıoğlu, bu oyundan 3-0'lık skorla ayrılarak yarı finale çıkan ilk yarışmacı oldu. Yarı finalin diğer ismi ise Poyraz'la karşılaştığı oyunda 3-1'lik skorla galip gelen Berkay oldu.
Bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final eşleşmeleri ise Batuhan – Berkay ve İsmail - Aleyna şeklinde oldu.