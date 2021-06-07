Survivor eleme adayları kimler oldu? 7 Haziran Survivor'da eleme potasına çıkan isimler!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 HAZİRAN!

Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu Poyraz kazandı ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını verdi. İkinci adayı ise birinci olan Berkay açıkladı. İkinci eleme adayı ise mavi takımdan Steven oldu.

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail, ada konseyinde bir isim söyledi. İsmail konseyde Ayşe'nin ismini verdi. Böylece Survivor eleme potasına Aleyna, Steven ve Ayşe girdi.



Üçüncü aday ise henüz belli olmadı.