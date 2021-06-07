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    • 08.06.2021 00:01
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    • 08.06.2021 00:47
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    kimler oldu? 7 Haziran Survivor'da eleme potasına çıkan isimler!

    7 Haziran , yarışmayı izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Finale az bir süre kala, adaya her hafta bir isim daha veda ediyor. Adaya ve hayallerine veda eden isimlerin belirleneceği eleme potasına çıkan isimler de belli oluyor. İlk iki eleme adayının açıklanmasının ardından, üçüncü aday da dokunulmazlık oyunu sonrası belirleniyor. Yarışmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven eleme potasına çıkan isimler olmuştu. İşte; !

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayları kimler oldu? 7 Haziran Survivor'da eleme potasına çıkan isimler!

    Survivor eleme adayları 7 Haziran 2021! Survivor'da büyük finale doğru adım adım gidiliyor. Yarışmaya bu hafta kimin veda edeceği ise merak ediliyor. Eleme potasına çıkan isimler belli olurken, adada dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verildi. Bu akşamki oyunda, dokunulmazlığı kazanan isim İsmail Balaban oldu. Peki; 7 Haziran Survivor eleme adayları kimlerdir? Dün yapılan oyunlarda; Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven eleme adayı olarak gösterilmişti.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 HAZİRAN!

    Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu Poyraz kazandı ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını verdi. İkinci adayı ise birinci olan Berkay açıkladı. İkinci eleme adayı ise mavi takımdan Steven oldu.

    Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail, ada konseyinde bir isim söyledi. İsmail konseyde Ayşe'nin ismini verdi. Böylece Survivor eleme potasına Aleyna, Steven ve Ayşe girdi.

    Üçüncü aday ise henüz belli olmadı.

    DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

    Oyunun ilk turunda Dora ile karşılaşan Aleyna Kalaycıoğlu, bu oyundan 3-0'lık skorla ayrılarak yarı finale çıkan ilk yarışmacı oldu. Yarı finalin diğer ismi ise Poyraz'la karşılaştığı oyunda 3-1'lik skorla galip gelen Berkay oldu.

    Bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final eşleşmeleri ise Batuhan – Berkay ve İsmail - Aleyna şeklinde oldu.

        İsmail - Aleyna karşılaşmasında, İsmail karşısında 3-1'lik skora imza atan atan Aleyna Kalaycıoğlu, adını finale yazdıran ilk oldu. Batuhan ile Berkay arasında yapılan zorlu mücadelede ise Batuhan 2-0'lık skor üstünlüğü kazanmasına rağmen, Berkay'ın üst üste aldığı sayılar karşısında bu avantajı koruyamadı ve bu eşleşmenin galibi 3-2'lik skorla Berkay oldu.

        Böylelikle finalin adı Aleyna Kalaycıoğlu - Berkay olmuş oldu. Zorlu parkurda kıyasıya mücadele veren 2 isimden en başarılı oyun çıkaran Berkay oldu ve 5-2'lik skorla Aleyna Kalaycıoğlu'nu mağlup ederek bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayları kimler oldu? 7 Haziran Survivor'da eleme potasına çıkan isimler!