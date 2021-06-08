Öte yandan Hande Erçel, itibarının zedelendiğini ifade ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş ve 15 bin TL manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında karar çıktı.