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    • Magazin
    • 08.06.2021 18:01
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    • 08.06.2021 18:01
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    Mahkemeden ’e güzel haber! 'Bazlama surat' davasında karar çıktı bakın ne kadar tazminat ödeyecek

    Ünlü oyuncu , sosyal medya üzerinden kendisine ‘bazlama surat’ diyen fenomen ’tan şikayetçi olmuştu. Erçel’in şikayeti üzerine açılan davada karar çıktı. Fenomen Lütfü Alp Kılınç’ın bin TL tazminat ödemesine hükmedildi. İşte detaylar…

    İHA
    'Bazlama surat' davasında karar çıktı!

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından kendisine 'bazlama surat' diyen fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonucu fenomen Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan fenomen ismin, 109 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

    Öte yandan Hande Erçel, itibarının zedelendiğini ifade ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş ve 15 bin TL manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında karar çıktı.

    Taraf avukatları hazır bulunduğu duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza Mahkemesi kararı kesinleşmiştir. Davalının ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" ifadelerini kullandı. Fenomen Kılınç'ın avukatı da davanın reddini talep etti.

        Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim, davayı kısmen kabul ederek, Lütfü Alp Kılınç'ın bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

        NE OLMUŞTU?
        Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti.

        Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

            Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi.

            Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi. Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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