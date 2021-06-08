Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından kendisine 'bazlama surat' diyen fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonucu fenomen Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan fenomen ismin, 109 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
Öte yandan Hande Erçel, itibarının zedelendiğini ifade ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş ve 15 bin TL manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında karar çıktı.
Taraf avukatları hazır bulunduğu duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza Mahkemesi kararı kesinleşmiştir. Davalının ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" ifadelerini kullandı. Fenomen Kılınç'ın avukatı da davanın reddini talep etti.