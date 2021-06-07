Güzel oyuncu Büşra Develi'nin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı.
Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi hakkındaki gerçek duyanları hayretler içinde bıraktı. atv ekranlarında yayınlanan ve çok konuşulan Akıncı sıra dışı hikayesiyle seyircinin ilgisini çekti.
Akıncı dizisinde Nergis karakterini canlandıran güzel oyuncu Büşra Develi de başarısı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Adından sıkça söz ettiren Büşra Develi'nin özel hayatı da merak konusu oldu. Develi'nin yaşını duyanlar hayrete düştü.