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    • Magazin
    • 07.06.2021 23:18
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    • 07.06.2021 23:18
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    Akıncı'ya damga vurdu! Çok konuşulan dizinin Gazeteci 'i şaşkına çevirdi! Güzel oyuncu 'nin yaşı...

    Akıncı'nın gazeteci 'i hakkındaki gerçek duyanları hayretler içinde bıraktı. ekranlarında yayınlanan ve çok konuşulan Akıncı sıra dışı hikayesiyle seyircinin ilgisini çekti. Akıncı dizisinde Nergis karakterini canlandıran güzel oyuncu Büşra Develi de başarısı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Develi'nin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi ve diğer ünlülerin yaşları...

    Güzel oyuncu hakkındaki gerçek şaşırttı!

    Güzel oyuncu Büşra Develi'nin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı.

    Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi hakkındaki gerçek duyanları hayretler içinde bıraktı. atv ekranlarında yayınlanan ve çok konuşulan Akıncı sıra dışı hikayesiyle seyircinin ilgisini çekti.

    Akıncı dizisinde Nergis karakterini canlandıran güzel oyuncu Büşra Develi de başarısı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Adından sıkça söz ettiren Büşra Develi'nin özel hayatı da merak konusu oldu. Develi'nin yaşını duyanlar hayrete düştü.

        İşte Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi ve diğer ünlülerin yaşları...

        BÜŞRA DEVELİ - 25 Ağustos 1993

        ÇAĞLA ŞIKEL - 2 Ocak 1979

            MERVE BOLUĞUR - 16 Eylül 1987

            ALİNA BOZ - 14 Haziran 1998

            DEFNE SAMYELİ - 17 Mart 1972

                FAHRİYE EVCEN - 4 Haziran 1986

                HANDE ERÇEL - 24 Kasım 1993

                NESLİHAN ATAGÜL - 20 Ağustos 1992
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                    Haberler Magazin Akıncı'ya damga vurdu! Çok konuşulan dizinin Gazeteci Nergis'i şaşkına çevirdi! Güzel oyuncu Büşra Develi'nin yaşı...