Güzel fenomenin 2 kardeşi vardır. Antalya'da dünyaya gelen ve bir süredir de ailesi ile birlikte Antalya'da yaşamına devam eden Ezgizem, Yalçın Akdoğan ile evlenmeden önce otellerde ve çeşitli işlerde çalışarak kendi düğünleri için para biriktirmişlerdir.

Yalçın Akdoğan ile 5 Ocak 2014 tarihinde evlenen Ezgizem'in eşi futbolcudur.