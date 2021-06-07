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    • Magazin
    • 07.06.2021 17:18
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    • 07.06.2021 17:18
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    Gündemde özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından ? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TikTok ile YouTube platformlarından sıklıkla video paylaşımları yapan ve sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan ’ın hamile olduğuna ilişkin haberler duyuluyor. Peki gerçek mi? , , ,

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    Ezgizem hamile mi?

    Ezgizem hamile mi? Ezgi Gizem Akdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla takip edilen ve her fırsatta adından söz ettiren Ezgi Gizem Akdoğan hamilelik haberleri ile gündeme geldi, bu gelişme üzerine haberin doğruluğu araştırılmaya başlandı. Peki Ezgi Gizem Akdoğan kiminle ne zaman evlenmişti?

    EZGİZEM HAMİLE Mİ?

    Ezgizem olarak bilinen Ezgi Gizem Akdoğan'ın hamile olduğu bilgisi doğru ancak bebeğinin cinsiyeti henüz belli değildir.

    EZGİ GİZEM AKDOĞAN KİMDİR?

    Ünlü sosyal medya fenomenlerinden Ezgi Gizem Akdoğan, 32 yaşındadır. 23 Ekim 1989 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Ezgizem, Akrep burcudur. Ancak Ezgizem'in aslen Kayserili odluğu bilinmektedir. Hırslı ve çalışkan bir karakteri olan Ezgizem, İstanbul'da yaşamaktadır.

        Güzel fenomenin 2 kardeşi vardır. Antalya'da dünyaya gelen ve bir süredir de ailesi ile birlikte Antalya'da yaşamına devam eden Ezgizem, Yalçın Akdoğan ile evlenmeden önce otellerde ve çeşitli işlerde çalışarak kendi düğünleri için para biriktirmişlerdir.

        Yalçın Akdoğan ile 5 Ocak 2014 tarihinde evlenen Ezgizem'in eşi futbolcudur.
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        Haberler Magazin Ezgizem hamile mi? Ezgi Gizem Akdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?