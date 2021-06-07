Ezgizem hamile mi? Ezgi Gizem Akdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla takip edilen ve her fırsatta adından söz ettiren Ezgi Gizem Akdoğan hamilelik haberleri ile gündeme geldi, bu gelişme üzerine haberin doğruluğu araştırılmaya başlandı. Peki Ezgi Gizem Akdoğan kiminle ne zaman evlenmişti?
EZGİZEM HAMİLE Mİ?
Ezgizem olarak bilinen Ezgi Gizem Akdoğan'ın hamile olduğu bilgisi doğru ancak bebeğinin cinsiyeti henüz belli değildir.
EZGİ GİZEM AKDOĞAN KİMDİR?
Ünlü sosyal medya fenomenlerinden Ezgi Gizem Akdoğan, 32 yaşındadır. 23 Ekim 1989 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Ezgizem, Akrep burcudur. Ancak Ezgizem'in aslen Kayserili odluğu bilinmektedir. Hırslı ve çalışkan bir karakteri olan Ezgizem, İstanbul'da yaşamaktadır.